(Toronto) Les Blue Jays de Toronto doivent rapidement chercher d’autres options après avoir chou blanc auprès du joueur autonome Shohei Ohtani, qui a accepté un contrat de 10 ans et 700 millions US avec les Dodgers de Los Angeles.

Gregory Strong La Presse Canadienne

La formation ontarienne a d’importantes lacunes à combler alors qu’elle souhaite retourner en séries éliminatoires en 2024. Voici cinq joueurs qui pourraient maintenant être la cible des Jays :

Matt Chapman

Les Blue Jays pourraient bien demeurer en territoire connu pour régler leur problème au troisième sac. Matt Chapman apporte une défense deux fois récompensée d’un Gant d’Or, mais il peut parfois connaître de longues traversées du désert en attaque.

Représenté par Scott Boras, Chapman devrait récolter les dividendes d’une cohorte de joueurs autonomes plus mince derrière Ohtani.

Chapman a toutefois perdu en puissance l’an dernier, ne frappant que 17 circuits après 27 en 2021 et 2022, mais sa défense reste à point.

Cody Bellinger

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Cody Bellinger

Un frappeur gaucher de puissance, c’est exactement ce dont ont besoin les Blue Jays au cœur de leur rôle offensif.

D’embaucher Bellinger sera toutefois coûteux, lui qui arrive au faîte de sa gloire à 28 ans et qui vient de rebondir avec les Cubs de Chicago. Il a frappé 26 circuits et produit 97 points en plus de frapper pour ,307/,356/,525. Sa moyenne au bâton de ,307 constitue un sommet pour lui.

Ces statistiques ressemblaient davantage à ce qu’il a fait à ses trois premières saisons avec les Dodgers plutôt qu’à ses deux dernières, au cours desquelles il a éprouvé des ennuis.

Bellinger, qui joue habituellement au champ centre, mais qui peut jouer au premier but, a remporté le titre de joueur par excellence de la Nationale en 2019.

Yoshinobu Yamamoto

PHOTO EUGENE HOSHIKO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Yoshinobu Yamamoto

La rotation des Blue Jays est l’une des plus profondes des Majeures. D’ajouter un lanceur comme le Japonais Yoshinobu Yamamoto procurerait aux Jays un autre as et une plus grande flexibilité du côté des transactions.

Le Nippon ne viendra pas au rabais : il a attiré l’attention de dépensiers notoires et devrait commander un contrat à long terme de plus de 150 millions.

Avec le finaliste au Cy-Young de 2022 Alek Manoah qui voudra rebondir après une mauvaise campagne et l’espoir Ricky Tiedemann qui frappe à la porte, les Jays ont beaucoup d’options de transactions au monticule.

De mettre le lanceur de 25 ans sous contrat démontrerait que les Jays sont sérieux au sujet des séries 2024. Cela entraînerait probablement d’autres transactions pour combler les autres besoins du club.

Rhys Hoskins

PHOTO WILFREDO LEE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Rhys Hoskins

Les Jays pourraient prendre une chance avec Rhys Hoskins, qui subit une reconstruction du ligament croisé antérieur du genou l’an dernier et raté toute la saison. L’ex-Phillie pourrait s’avérer une solution intéressante comme frappeur désigné s’il revient en forme.

Hoskins a connu quatre saisons de 27 circuits ou plus à Philadelphie, dont une de 30 et une autre de 34, pourrait aussi servir de substitut au premier coussin et au champ extérieur.

Il se pourrait qu’Hoskins ne soit intéressé qu’en un contrat d’une saison afin de prouver que sa puissance est toujours là. Cela pourrait être intéressant pour les Jays.

Lourdes Gurriel fils

PHOTO MARK J. REBILAS, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Lourdes Gurriel fils

Si Lourdes Gurriel fils retourne à Toronto, il donnerait aux Jays un voltigeur de gauche avec de la puissance et permettrait facilement à Daulton Varsho de faire la transition vers le champ centre après le départ de Kevin Kiermaier.

Gurriel, échangé en Arizona pour Varsho il y a un an, a participé au match des étoiles pour la première fois en 2023. Sa défense s’est améliorée tout en frappant 24 circuits et produisant 82 points.

Âgé de 30 ans, Gurriel ne ferait pas exploser la banque et répondrait à plusieurs besoins des Jays. Un autre ex-coéquipier – Teoscar Hernandez – est aussi joueur autonome et pourrait être ramené dans le giron des Jays.

Hernandez n’est pas reconnu pour sa défense, mais sa puissance serait la bienvenue.