PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Toronto – et le Canada – trépignait d’impatience. Mais c’est finalement avec les Dodgers de Los Angeles que Shohei Ohtani poursuivra sa carrière.

La supervedette japonaise du baseball a accepté une offre de 10 ans qui lui vaudra 700 millions de dollars, selon l’informateur Jeff Passan.

L’un des sportifs les plus adulés sur Terre signe ainsi l’entente la plus lucrative de l’histoire du sport… mondial. L’ancien record du baseball majeur appartenait à Mike Trout, avec un pacte de 12 ans et 426,5 millions signé en 2019 avec les Angels de Los Angeles.

Ainsi, Ohtani n’aura finalement pas à déménager, lui qui a joué avec Trout et les Angels à Anaheim depuis son arrivée aux États-Unis, en 2018. En six saisons en MLB, il n’a toujours pas participé aux éliminatoires.

PHOTO JACK DEMPSEY, ASSOCIATED PRESS Shohei Ohtani au match des étoiles de la MLB en juillet 2021.

« Je m’excuse à tous les fans et les gens impliqués dans le monde du baseball d’avoir pris autant de temps pour en venir à une décision », a souligné le Japonais dans une publication Instagram.

C’est que vendredi, les partisans des Blue Jays de Toronto ont frétillé toute la journée : une rumeur voulant qu’Ohtani était dans un jet privé en partance d’Anaheim vers la Ville Reine s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. L’histoire a fini par être démentie par quelques journalistes en fin de journée. Les Blue Jays ont semblé être dans la course pour faire l’acquisition du joueur autonome jusqu’à la toute fin, cela dit.

« J’aimerais exprimer ma sincère gratitude envers l’organisation des Angels et leurs partisans, qui m’ont soutenu au cours des six dernières années. […] Elles vont rester gravées dans mon cœur à jamais. »

Aux partisans des Dodgers, je vous promets de toujours faire de mon mieux pour l’équipe, et de vous offrir la meilleure version de moi-même. Shohei Ohtani

Pourquoi Shohei Ohtani était-il si sollicité ? C’est que le Japonais est reconnu pour ses aptitudes élites de lanceur et de frappeur, une dualité unique dans le baseball majeur. Ohtani a frappé 44 circuits et produit 95 points en 135 matchs la saison dernière. Sur la butte, il a montré une fiche de 10-5 et une moyenne de points mérités de 3,14 en 23 départs.

Il a subi une opération au coude au mois d’août qui l’empêchera de lancer avant 2025, mais il devrait être prêt à jouer comme frappeur désigné au printemps.

Le droitier de 29 ans a été nommé le joueur le plus utile de la Ligue américaine unanimement.