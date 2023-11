Ohtani et Acuna sont élus les joueurs les plus utiles du baseball majeur

(New York) Shohei Ohtani, qui a captivé le monde du baseball avec sa combinaison sans précédent de talent au bâton et au monticule, est devenu le premier joueur à gagner deux fois le titre de joueur le plus utile à son équipe à l’unanimité, jeudi.