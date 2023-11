(Milwaukee) Après avoir passé les huit dernières saisons comme instructeur au banc aux côtés de Craig Counsell, Pat Murphy prend les rênes des Brewers de Milwaukee.

Steve Megargee Associated Press

Les Brewers ont annoncé la promotion de Murphy mercredi, un peu plus d’une semaine après que les Cubs de Chicago eurent annoncé l’embauche de Counsell. Ce dernier a été présenté aux médias de Chicago lundi.

« Pat Murphy amène beaucoup d’expérience, de savoir et de passion au baseball et il connaît l’organisation, les joueurs, le personnel et la culture des Brewers, a indiqué Matt Arnold, le président des opérations baseball de l’équipe. Pat s’est avéré un contributeur important au cours des dernières saisons de succès des Brewers. Nous sommes ravis que Pat reste dans la famille des Brewers et nous sommes emballés de le nommer comme gérant aujourd’hui. »

Les Brewers tiendront une conférence de presse jeudi pour présenter Murphy, qui a reçu un contrat de trois ans.

Murphy a de grandes chaussures à remplir.

Counsell a établi un record des Brewers pour le plus de victoires comme gérant et il a mené l’organisation à sa plus longue séquence de succès, dont quatre participations aux séries lors des six dernières saisons.

Counsell est devenu gérant des Brewers en 2015, à la suite du congédiement de Ron Roenicke. Il a embauché Murphy à titre d’instructeur au banc après la saison 2015.

La connexion Counsell-Murphy remonte à plus loin que ça. Murphy, qui fêtera son 65e anniversaire de naissance le 28 novembre, était le gérant à l’Université Notre-Dame lorsque Counsell y a joué, de 1989 à 1992.

La seule expérience de Murphy comme gérant dans les Majeures remonte à 2015, lorsqu’il a présenté une fiche de 42-54 comme gérant par intérim des Padres de San Diego à la suite du congédiement de Bud Black. Lorsque les Padres ont embauché Andy Green comme gérant à temps plein, après la saison 2015, Murphy a joint le personnel de Counsell à Milwaukee.

Auparavant, Murphy a passé environ trois décennies comme gérant dans les rangs universitaires et dans les ligues mineures.

Murphy prend la barre d’une équipe qui vient de montrer un dossier de 92-70 pour remporter le titre de la section Centrale de la Nationale. Les Brewers ont toutefois été balayés par les Diamondbacks de l’Arizona lors de la série de premier tour de la Nationale.

Les Brewers se retrouvent également à la croisée des chemins en ce qui concerne le contrat de plusieurs joueurs clés. Ils doivent décider s’ils vont offrir un contrat au lanceur étoile Brandon Woodruff, qui pourrait rater toute la saison 2024 après avoir subi une intervention chirurgicale à l’épaule. Le lanceur étoile Corbin Burnes et le joueur d’arrêt-court Willy Adames pourraient devenir joueurs autonomes après la saison 2024. Le stoppeur étoile Devin Williams doit encore écouler deux années de contrat avant d’être admissible à l’autonomie.

En plus de promouvoir Murphy, les Brewers ont nommé Rickie Weeks à titre de gérant associé. Weeks a joué pour les Brewers en 2003 et de 2005 à 2014, faisant partie de l’équipe d’étoiles de la Nationale en 2011. Il a passé les deux dernières saisons avec l’organisation des Brewers en tant qu’assistant au développement des joueurs.

« Rickie a été un joueur local qui travaillait fort pour les Brewers pendant de nombreuses années et il est maintenant un membre apprécié de notre personnel d’entraîneurs, a mentionné Arnold. Nous avons hâte de le voir amener plusieurs de ses habiletés comme joueur à son nouveau rôle. »