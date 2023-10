PHOTO RAYMOND CARLIN III, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Les Diamondbacks en avance 5-3 après six manches face aux Rangers

(Arlington) Tommy Pham a claqué une longue balle et les Diamondbacks de l’Arizona menaient 5-3 après six manches aux dépens des Rangers du Texas, vendredi soir, lors du premier match de la Série mondiale.

La Presse Canadienne

Après avoir vu les Rangers créer l’égalité en fin de troisième manche, Pham a amorcé la quatrième en expédiant une offrande de Nathan Eovaldi par-dessus la clôture du champ gauche.

En cinquième manche, Geraldo Perdomo a frappé un simple et il a volé le deuxième coussin. Il a croisé le marbre quand Ketel Marte a réussi un double qui a donné les devants 5-3 aux Diamondbacks.

Pour la troisième fois de l’histoire, ce sont deux équipes repêchées qui croisent le fer en Série mondiale, après 2002 et 2014. Le gérant des Rangers, Bruce Bochy, y était en 2014, lorsque ses Giants de San Francisco ont remporté les grands honneurs.

Le deuxième match de la série aura lieu samedi soir, au Globe Life Field à Arlington, au Texas.

Après une bonne première manche d’Eovaldi, les Rangers ont ouvert le pointage à leur premier tour au bâton.

Corey Seager a soutiré un but sur balles au partant Zac Gallen et Evan Carter a cogné un double qui a poussé son coéquipier au marbre. Carter n’est pas resté longtemps au deuxième coussin quand Adolis Garcia a frappé un solide simple dans la gauche.

Les Diamondbacks ont répliqué en troisième manche. Après un simple d’Alek Thomas et d’Evan Longoria, Corbin Carroll a claqué un triple de deux points qui a été mal jugé par le voltigeur de centre des Rangers, Leody Taveras. Le joueur recrue a ensuite utilisé sa vitesse pour devancer un relais au marbre et propulser les siens en avance 3-2.

Gallen a rencontré des ennuis après deux retraits en fin de troisième manche. Il a donné un but sur balles à Seager, un double à Carter et un but sur balles à Garcia pour remplir les sentiers. Mitch Garver n’a eu qu’à garder son bâton sur l’épaule pour niveler le pointage.

Il s’agit d’un premier affrontement éliminatoire entre les Rangers et les Diamondbacks. Ils avaient tous deux perdu plus de 100 matchs en 2021.

Les Rangers ont remporté 90 matchs cette saison contre 84 pour les Diamondbacks. Le total de 174 gains entre deux formations en Série mondiale est le plus bas de l’histoire lors d’une saison non écourtée.

Les Rangers cherchent à remporter la première Série mondiale de leur existence, après deux échecs consécutifs en 2010 et en 2011. Les Diamondbacks ont quant à eux gagné la finale du Baseball majeur en 2001, à leur seule apparition.