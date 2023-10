Le releveur des Athletics d’Oakland Trevor May a annoncé sa retraite dans un message vidéo passablement émotif, dans lequel il en a profité pour s’en prendre au propriétaire de l’équipe, John Fisher, et lui demander de vendre la concession californienne.

Associated Press

« Vends l’équipe, mon gars… Vends-la, a déclaré May dans une vidéo diffusée sur la plateforme Twitch. Laisse-la à quelqu’un qui est fier de ce qu’il possède, pour qu’il puisse posséder quelque chose. Il y a des gens qui ont quelque chose à f***** de ce sport. Laisse-les faire. Prends l’argent de maman et papa et fais-en quelque chose d’autre, idiot. »

Les parents de Fisher ont créé Gap, Inc., et Fisher est devenu le propriétaire majoritaire des A’s en 2005. Il tente présentement de déménager la concession à Las Vegas, après que des pourparlers pour la construction d’un nouveau stade dans la région de la baie de San Francisco aient échoué. En conséquence, les partisans des Athletics ont critiqué la situation, et l’ont dénoncée.

Les Athletics figurent régulièrement parmi les clubs les plus pingres des Ligues majeures de baseball. Ils ont terminé leur saison avec une fiche de 50-112, de loin la pire du Baseball majeur cette saison.

« Si tu es pour être pingre, alors reconnais-le, a poursuivi May. Il n’y a rien de plus lâche que d’avoir peur des caméras… Fais ce que tu as à faire, mon gars. Peu importe, tu es milliardaire, et ils existent. Tu as tout ce pouvoir – tu ne devrais pas en avoir, car tu ne le mérites pas, mais peu importe. »

May, qui est âgé de 34 ans, a passé ses six premières saisons avec les Twins du Minnesota avant d’entamer un séjour de deux campagnes avec les Mets de New York. Il a enregistré 21 sauvetages et présenté une moyenne de points mérités de 3,28 avec les Athletics la saison dernière. À ses 15 dernières présences sur la butte, il a présenté une fiche de 1-0 avec neuf sauvetages et une moyenne de 0,00.