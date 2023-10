PHOTO RICH STORRY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Milwaukee) Le droitier des Brewers de Milwaukee Brandon Woodruff pourrait rater la saison 2024 en raison de l’intervention chirurgicale qu’il a subie vendredi à la capsule antérieure de l’épaule droite.

Steve Megargee Associated Press

Selon les Brewers, Woodruff ratera la majeure partie ou toute la saison prochaine. Cette blessure l’a empêché de prendre part à la série de premier tour des siens contre les Diamondbacks de l’Arizona.

Le médecin des Rangers du Texas Keith Meister a procédé à l’intervention à Arlington, au Texas.

Cette blessure de Woodruff a été divulguée le 2 octobre dernier par les Brewers. Il avait précédemment raté quatre mois de la saison en raison d’une autre blessure à l’épaule. Il a effectué deux départs avant que son nom ne soit inscrit sur la liste des blessés. De retour en août, il a effectué neuf départs avant de se blesser de nouveau.

Lorsqu’il a été disponible, il a été excellent : une fiche de 5-1 et une moyenne de points mérités de 2,28 avec 74 retraits sur des prises en 67 manches.

Âgé de 30 ans, Woodruff a touché 10,8 millions US cette saison. Il est admissible à l’arbitrage et pourra devenir joueur autonome après la prochaine saison. Il a une fiche de 46-26 et une m. p. m. de 3,10 en sept saisons à Milwaukee.