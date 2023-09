(Toronto) Corey Seager a produit trois points et les Rangers du Texas ont prévalu 9-2 à Toronto, jeudi, portant un autre dur coup aux Blue Jays, qui peinent à rester dans la course en vue des séries.

La Presse Canadienne

Seager a claqué un circuit sur le quatrième tir du match. Il a aussi frappé un double de deux points, en deuxième manche.

Les Jays ont glissé un peu plus hors du portrait des trois clubs accédant aux séries sans un titre de section, dans l’Américaine.

« Nous sommes aussi énervés que n’importe qui, a déclaré le lanceur des Blue Jays Kevin Gausman. Nous sommes frustrés. Nous sommes tous des compétiteurs et nous n’aimons pas ce qui est arrivé dans cette série. »

On y trouve dans l’ordre Tampa Bay, le Texas et Seattle, avec les Mariners un match et demi devant le club torontois.

Jonah Heim a frappé un circuit en solo, aidant les Rangers à gagner un sixième match d’affilée.

Marcus Semien a cogné un double d’un point double, Nathaniel Lowe a fait marquer deux coureurs avec un simple et Josh Smith a obtenu un ballon sacrifice.

Les cinq derniers points des vainqueurs ont été inscrits en huitième manche.

Cody Bradford (4-1) s’est chargé de huit retraits, après une sortie de trois manches et un tiers de Nathan Eovaldi.

Vladimir Guerrero a claqué un circuit dans une cause perdante. Bo Bichette a stoppé une disette de 0 en 15 avec un simple, en première manche.

En quatre manches et deux tiers, Gausman (11-9) a donné quatre points, six coups sûrs et six buts sur balles.

« Aujourd’hui, c’est entièrement de ma faute, a dit Gausman. Me présenter et donner l’avance (sur le circuit de Seager), pour ensuite la redonner (sur le double de Seager) après le circuit de Vladdy, c’est tout simplement inacceptable. Tout ce qui a suivi dans ce match est de ma faute. »

Matt Chapman a été 0 en 3, lui qui était de retour parmi les joueurs actifs des Blue Jays.

Chapman était à l’écart depuis le 28 août, à cause d’une élongation au majeur droit.

Le joueur de troisième but frappe pour ,247 cette année, avec 15 circuits et 50 points produits.

Chapman est au cinquième rang du baseball majeur avec 36 doubles.

Il a aussi remporté un Gant d’or en 2018, 2019 et 2021.

Le match a eu lieu devant 37 594 personnes, au Rogers Centre.

Les Red Sox de Boston seront de passage à Toronto de vendredi à dimanche.

Les lanceurs partants lors du premier match seront Brayan Bello et José Berríos.