(Los Angeles) La lutte pour le titre de joueur par excellence de la Ligue nationale de baseball se rendra à la limite, alors que Ronald Acuna, des Braves d’Atlanta, et Mookie Betts, des Dodgers de Los Angeles, continuent d’épater la galerie.

Beth Harris Associated Press

Acuna connaît la meilleure campagne de sa carrière avec les Braves, qui possèdent le meilleur dossier des Majeures et qui sont à peu près assurés de gagner le titre dans l’Est.

Pour sa part, Betts connaît ses meilleurs moments depuis qu’il a gagné le titre de joueur par excellence de la Ligue américaine en 2018 avec les Red Sox de Boston. Les Dodgers se dirigent sans trop d’opposition vers un 10e titre de la section Ouest en 11 ans.

Les deux étoiles ont offert un bon spectacle durant le week-end au Dodger Stadium. Acuna a particulièrement retenu l’attention, aidant les Braves à gagner trois des quatre parties.

Betts a aussi connu ses moments forts et Acuna semble s’amuser avec la course entre les deux.

« C’est quelque chose de spécial parce que Mookie et moi avons une bonne relation, a-t-il dit avec l’aide d’un interprète. Quand nous avons la chance de parler, nous le faisons. »

Betts a insisté pour dire que cette compétition n’était pas personnelle.

« Je ne joue pas contre Ronald Acuna, avait-il dit avant le premier match de la série. Je joue contre les Braves. Nous voulons battre les Braves. Il est un joueur sensationnel et ça ne lui enlève rien quand je dis que je ne joue pas contre lui. »

PHOTO RYAN SUN, ASSOCIATED PRESS Mookie Betts

Acuna a donné le ton durant le premier match, martelant un grand chelem dans une victoire de 8-7, quelques heures seulement après s’être marié près de Los Angeles lors d’une cérémonie intime qui a même pris ses coéquipiers par surprise. Ce circuit a fait de lui le premier joueur de l’histoire des Majeures à frapper 30 circuits et voler 60 coussins en une saison.

Betts, lui, a frappé deux circuits dans le même match, la première de trois défaites consécutives des Dodgers.

Acuna a ajouté des circuits dans les deux matchs suivants.

Lors de la dernière rencontre, dimanche, les Dodgers ont évité le balayage en gagnant 3-1. Betts a été 3-en-4 avec un point produit. Acuna a finalement été blanchi en quatre présences au bâton.

Acuna, un voltigeur de droite âgé de 25 ans et originaire du Venezuela, a été la recrue par excellence de la Ligue nationale en 2018, la même année que Betts a aidé les Red Sox à gagner la Série mondiale.

Betts, aujourd’hui âgé de 30 ans, connaît sa meilleure campagne depuis cette époque.

Il a maintenu une moyenne au bâton de ,455 en août, fracassant un record des Dodgers pour les coups sûrs et les points (35) en un mois. Betts est devenu seulement le troisième joueur de l’histoire des Majeures à frapper pour au moins ,450 en cognant au moins 50 coups sûrs et 10 circuits dans un mois, après Lou Gehrig (juin 1930) et Babe Ruth (juillet 1923 et 1924), selon ESPN Stats & Info.

Acuna et Betts mènent ou font partie du top 10 de la plupart des catégories offensives de la Ligue nationale.

Acuna domine pour les coups sûrs (184), la moyenne de présence sur les sentiers (,419) et les buts volés (63).

Betts mène pour la moyenne de puissance (,614) et se classe quatrième pour les circuits (38, un sommet personnel), deuxième pour les points (117) et cinquième pour les buts sur balles (78).

Défensivement, Betts a l’avantage sur son jeune rival. Il n’a pas commis d’erreur au champ droit, tandis qu’Acuna a une efficacité de ,981.

Betts a aussi été employé à l’arrêt-court et au deuxième coussin cette saison.

« Où je joue ne me dérange pas, a dit Betts. La boîte des frappeurs, c’est une chose, puis la défense en est une autre. Ce sont deux choses séparées. »

Acuna a atteint un autre niveau à sa sixième saison dans les Majeures.

« Le baseball est un sport propice à la progression, a-t-il mentionné. J’aime voir que je continue à apprendre en écoutant mes entraîneurs, en recevant de l’information de leur part. J’ai travaillé très fort durant la saison morte pour me préparer. »

Betts pourrait devenir seulement le deuxième joueur à gagner le titre de joueur par excellence dans les deux ligues. Le légendaire Frank Robinson l’a fait en gagnant l’honneur avec les Reds de Cincinnati en 1961, puis avec les Orioles de Baltimore en 1966.

« Ça fait une différence quand vous venez au stade et que vous avez du plaisir, surtout quand vous avez besoin d’un gros coup sûr en sixième, a dit Betts. Vous savez que vos coéquipiers vont vous encourager et vous voulez gagner les uns pour les autres. »