Victoire des Yankees contre les Astros

Un premier circuit pour Domínguez, un 250e pour Judge

(Houston) Jasson Domínguez est devenu le plus jeune joueur à frapper un circuit à sa première présence au bâton dans l’uniforme des Yankees, Aaron Judge a atteint le plateau des 250 circuits en carrière plus rapidement que tout autre joueur et le club new-yorkais a défait les Astros de Houston 6-2, vendredi soir.