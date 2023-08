(Washington) Le lanceur des Nationals de Washington Stephen Strasburg a décidé de mettre un terme à sa carrière, selon ce qu’a appris l’Associated Press.

Howard Fendrich et Stephen Whyno Associated Press

Cette source a requis l’anonymat puisque Strasburg n’a pas encore rendu publique sa décision. Strasburg tiendrait une conférence de presse avant un match au Nationals Park en septembre.

Le Washington Post a en premier rapporté la nouvelle.

Strasburg a été le tout premier choix au total au repêchage de 2009 et le joueur par excellence de la Série mondiale 2019. Mais sa carrière a été minée par les blessures.

L’artilleur qui a eu 35 ans le mois dernier a été opéré pour un syndrome de la traversée thoracobrachiale de puis la conquête de la Série mondiale, une procédure qui a nécessité l’ablation d’une côte et de deux muscles du cou.

Le droitier n’a pas lancé depuis le 9 juin 2022. Son unique départ cette saison n’a duré que quatre manches et deux tiers et son nom a par la suite été de nouveau inscrit sur la liste des blessés. Il n’a lancé que 528 lancers dans les Majeures depuis qu’il a signé un contrat de sept ans et 245 millions US en décembre 2019.

Strasburg a subi une reconstruction ligamentaire en 2012, mettant fin à une brillante saison de 15-6 et 3,16. Sans leur as, les Nationals se sont inclinés en séries de section, devant les Cardinals de St. Louis.