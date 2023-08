PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

(Chicago) Shohei Ohtani ne sera pas échangé à la date limite et Max Scherzer a déjà changé d’adresse.

Associated Press

Les Rangers du Texas ont tout misé, les Cardinals de St. Louis ont commencé leur vente de feu et les Mets de New York démantèlent au moins une partie de l’une des formations les plus dispendieuses de l’histoire du sport.

À quelques heures de l’heure fatidique, à 18 h heure de l’Est mardi, plusieurs questions restent en suspens.

Après avoir absorbé environ 35 millionsUS pour échanger Scherzer, est-ce que le propriétaire des Mets, Steve Cohen, absorbera encore plus d’argent au contrat de Justin Verlander pour acquérir une plus grosse récolte d’espoirs ?

Et que dire des Yankees de New York, qui occupent le dernier rang de la section Est de l’Américaine même s’ils se retrouvent à quatre matchs au-dessus de la barre de ,500 ?

Les Orioles de Baltimore mènent cette section par un match et demi et ils possèdent l’un des bassins d’espoirs les plus profonds du baseball. Ils sont en bonne position pour utiliser leur jeunesse pour ajouter un joueur d’impact.

Dans la Nationale, les meneurs de section, les Braves d’Atlanta, les Reds de Cincinnati et les Dodgers de Los Angeles, ont déjà acquis quelques joueurs et ils pourraient en ajouter d’autres pour augmenter leurs attentes en octobre.

Verlander sera probablement la cible principale, en supposant que les Mets sont vraiment prêts à se séparer de lui. Après avoir échangé Scherzer aux Rangers, dimanche, le directeur général Billy Eppler a insisté sur le fait qu’il ne démantèlerait pas son équipe sous-performante, qui à un certain moment présentait une masse salariale projetée de 365 millions.

Pourtant, il y a une réelle possibilité que Verlander soit échangé. Il est sous contrat pour la saison prochaine, avec une option potentielle pour 2025. Les Mets ont absorbé une partie du salaire de Scherzer pour acquérir l’espoir de premier plan Luisangel Acuna et ils pourraient faire de même dans un échange impliquant Verlander.

Pendant ce temps, les White Sox de Chicago pourraient également continuer à bouger. Après avoir déjà échangé les lanceurs Lucas Giolito, Kendall Graveman et Lance Lynn, le club pourrait également expédier le joueur étoile Tim Anderson, qui a connu des difficultés lors de sa dernière saison avant de devenir admissible à l’autonomie.