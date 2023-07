Les Rangers du Texas ont fait l’acquisition du triple vainqueur du trophée Cy Young Max Scherzer des Mets de New York, samedi soir, dans un échange majeur de la part de l’équipe qui surprend jusqu’à maintenant en dominant le classement de la section Ouest de la Ligue américaine.

Schuyler Dixon Associated Press

C’est ce qu’a appris l’Associated Press d’une source au courant de la transaction. Cette source en a informé l’Associated Press sous le sceau de l’anonymat, car l’annonce n’a pas encore été faite.

Selon diverses sources, les Mets recevraient l’un des meilleurs espoirs des Rangers en Luisangel Acuna, un joueur d’avant-champ et le frère cadet du joueur vedette des Braves d’Atlanta Ronald Acuna fils.

Dans le cadre de cette transaction, toujours selon diverses sources, Scherzer a accepté d’activer la dernière année de son contrat, en 2024, pour la somme de 43 millions. Aussi, les Mets auraient accepté de verser environ 35 millions des 58 millions restants au contrat du lanceur droitier.

Les Mets, l’une des plus grandes déceptions cette saison, ont échangé Scherzer deux jours après avoir expédié aux Marlins de Miami le stoppeur David Robertson en retour de deux joueurs des ligues mineures.

Les Mets ont entamé la saison avec la plus imposante masse salariale de tout le baseball, soit 353 millions. Toutefois, ils ont amorcé la journée de samedi à 17 matchs des Braves d’Atlanta, les meneurs dans la section Est de la Ligue nationale, et avec un recul de six matchs et demi au classement des équipes repêchées.

La prochaine question est de savoir ce que les Mets vont faire avec Justin Verlander, un autre triple vainqueur du trophée Cy-Young qui est sous contrat jusqu’à la fin de la prochaine saison. Plusieurs formations pourraient être intéressées à faire l’acquisition du droitier de 40 ans.

Après six campagnes consécutives avec des fiches perdantes, les Rangers ont occupé le premier rang de la section Ouest de la Ligue américaine depuis le tout début de la saison, à l’exception d’une journée.

Trois fois vainqueur de la Série mondiale à titre de gérant, Bruce Bochy en est à sa première saison à la barre de l’équipe.