(New York) Le mandat du commissaire Rob Manfred a été reconduit jusqu’en 2029 par les propriétaires des clubs des Ligues majeures de baseball, mercredi.

Associated Press

La décision d’offrir un troisième mandat de suite à Manfred a été prise lors d’un vote tenu en conférence téléphonique avec les 30 propriétaires. Cette prolongation de mandat lui permettra de demeurer en poste jusqu’au 25 janvier 2029.

« C’est un honneur de servir le meilleur sport du monde et de continuer à le renforcer sur le terrain et à l’extérieur de celui-ci, a déclaré Manfred dans un communiqué. Cette saison, nos joueurs présentent la version la plus dynamique de notre sport, et les amateurs réagissent d’une manière très positive pour l’avenir des Ligues majeures. Ensemble, nous travaillerons tous à présenter notre sport sous son meilleur jour et à élargir sa portée et son impact auprès de nos fidèles amateurs. »

Manfred, qui est âgé de 64 ans, a succédé à Bud Selig en janvier 2015, et il avait alors reçu un mandat de cinq ans. Les propriétaires ont voté en novembre 2018 en faveur d’un deuxième mandat qui devait arriver à échéance à l’issue de la saison 2024.

Manfred a supervisé l’implantation d’importantes transformations dans le sport, dont l’adoption cette saison d’un cadran pour chronométrer le temps entre chaque lancer et l’instauration d’une limite du nombre de « défensives spéciales » par match. En conséquence, le temps de jeu d’un match a chuté d’environ une demi-heure, et les statistiques des frappeurs gauchers se sont améliorées.

Il a aussi négocié avec les joueurs des amendements pour tenir une saison écourtée à 60 matchs en raison de la pandémie de coronavirus en 2020.

Manfred a aussi fait adopter la même année un règlement qui place automatiquement un coureur au deuxième coussin en manche supplémentaire, et il a géré un lock-out qui s’est poursuivi pendant 99 jours et qui a débouché sur la ratification d’une convention collective de cinq ans qui arrivera à échéance après la saison 2026.

Dans le cadre de la nouvelle convention collective, la Ligue nationale a également adopté la règle du frappeur de choix.