PHOTO JAY REEVES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Le Baseball majeur rendra hommage aux ligues des Noirs en présentant un match entre les Giants de San Francisco et les Cardinals de St. Louis au Rickwood Field, à Birmingham, en Alabama, le 20 juin 2024.

Associated Press

Le stade de 10 800 sièges a été ouvert en 1910 et il demeure le plus vieux stade de baseball professionnel aux États-Unis en plus d’être un site national historique. Le stade a été le domicile des Black Barons de Birmingham de 1924 à 1960.

Lors de ce match, un hommage sera aussi rendu au légendaire Willie Mays, qui est originaire de Birmingham et qui a commencé sa carrière professionnelle avec l’équipe en 1948.

Les Cardinals seront l’équipe à domicile. Des uniformes spéciaux associés à l’histoire de San Francisco et de St. Louis dans les ligues des Noirs seront portés par les membres des deux équipes.

Mays, qui est âgé de 92 ans, est considéré comme le meilleur joueur de baseball toujours vivant. Après avoir joué à Birmingham, il a signé avec les Giants de New York et a été élu recrue par excellence de la Ligue nationale en 1951, aidant l’équipe à gagner le championnat de la Nationale.

Champion de la Série mondiale avec les Giants en 1954, Mays a été invité 24 fois au match des étoiles, ce qui le classe deuxième à égalité avec Stan Musial pour le plus d’invitations. Seulement Hank Aaron y a été invité plus souvent (25).

Mays a remporté le championnat des frappeurs en 1954 et a été nommé joueur par excellence de la Ligue nationale en 1954 et 1965.