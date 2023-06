(Montréal) Après trois ans d’attente, c’est finalement ce vendredi que Jacques Doucet fera officiellement son entrée au Temple de la renommée du baseball canadien.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Élu en février 2020, le commentateur de 83 ans a vu la cérémonie qui devait lui rendre hommage être repoussée une première fois à l’été suivant, en raison de la pandémie de COVID-19. Le scénario s’est répété à l’été 2021, puis, en 2022, c’est un épisode d’anémie qui l’a empêché de se rendre à St. Mary’s, en Ontario, où se trouve le Temple canadien.

« Ma santé va mieux, mais on n’est jamais complètement à l’abri des intempéries », a déclaré Doucet dans un entretien avec La Presse Canadienne il y a quelques jours.

Toute cette attente ne le rend toutefois pas plus serein face à l’honneur que lui rendra l’institution.

« Je ressens toujours de la nervosité, même si ça fait trois ans que je sais que je serai admis », a-t-il convenu.

Comme elle n’a pas non plus rendu plus facile la rédaction de son discours, qui a connu plusieurs moutures.

« Ma blonde l’a changé plus souvent que moi ! Je ne saurais dire avec précision les éléments qui ont été ajoutés ou retirés, mais je sais qu’il y a eu plusieurs versions », a dit Doucet.

« Écrire ce discours très important pour moi s’est avéré un très long processus, a-t-il ajouté. D’ici la cérémonie, il ne devrait toutefois plus changer ! »

Doucet est devenu le premier Canadien-français qui n’a pas joué au baseball et qui n’a jamais fait partie de la direction d’une équipe à être élu à St. Mary’s, le 4 février 2020. Il a été la voix du baseball des Expos à compter de 1969, première saison de la formation montréalaise dans le Baseball majeur. Après avoir assuré la description d’environ un match par semaine, celui qui couvrait les activités du club pour le quotidien La Presse a fait le saut à temps plein derrière le micro en 1972 jusqu’au départ du club, en 2004.

Il n’était pas certain d’aimer ce poste, une inquiétude dont il avait fait part au président du club à l’époque, John McHale, qui l’avait embauché.

« J’étais habitué à écrire, pas à parler !, avait-il dit quand il a appris la nouvelle de son intronisation à St. Mary’s. Je pense que j’ai fait le bon choix. Je remercie les Expos de m’avoir fait confiance. […] Je ne savais pas si les gens allaient m’adopter. Tu as beau faire le meilleur travail comme commentateur, si les gens ne t’adoptent pas, tu ne feras pas long feu. »

Ses inquiétudes se sont rapidement dissipées, car dès son arrivée en ondes il est devenu indissociable du club de baseball montréalais.

Il a décrit plus de 5500 matchs au cours de sa glorieuse carrière, dont le match parfait de Dennis Martinez, le 28 juillet 1991, en plus de plusieurs matchs éliminatoires et de la Série mondiale.

Alors qu’il croyait sa carrière au micro terminée, Doucet a reçu un appel surprise des Capitales de Québec, de la Ligue Can-Am, qui l’invitaient à devenir leur commentateur, poste qu’il a occupé de 2006 à 2011. Il a ensuite accepté l’offre de TVA Sports, où il a décrit les matchs des Blue Jays de Toronto ainsi que les éliminatoires du Baseball majeur jusqu’en septembre dernier, alors qu’il a été en ondes pour ses dernières manches en carrière en compagnie de ses vieux complices, Rodger Brulotte et Denis Casavant.

Jacques Doucet a été intronisé au Temple de la renommée de Baseball Québec en 2002, puis à celui des Expos un an plus tard. En 2004, il a reçu le prix Jack-Graney, remis annuellement à un membre des médias ayant apporté une contribution spéciale au baseball canadien au cours de sa carrière.

Pour cette sélection au Temple, il a reçu au moins 18 des 24 votes des membres électeurs du comité de sélection. Parmi les 50 candidats en lice pour l’année 2020, seuls l’ex-premier-but des Blue Jays John Olerud, le Britanno-Colombien Justin Morneau, l’ex-lanceur des Jays Duane Ward et lui ont obtenu les votes nécessaires. Olerud et lui feront l’objet de la cérémonie de vendredi.

En plus de Doucet vendredi, les Expos verront un autre de leurs représentants faire leur entrée à St. Mary’s le lendemain, alors que l’artilleur Denis Boucher sera intronisé en compagnie de l’ex-voltigeur des Jays et des Yankees de New York Jesse Barfield, de l’ex-lanceur des A’s d’Oakland, des Cubs de Chicago et des Rangers du Texas Rich Harden, et de l’ex-entraîneur de Baseball Canada Joe Wiwchar.