Aaron Judge des Yankees de New York

PHOTO LINDSEY WASSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Des matchs menacés à New York et Philadelphie

(New York) Les autorités du Baseball majeur comptent discuter de la possibilité de reporter des matchs à New York et à Philadelphie mercredi soir en raison de la mauvaise qualité de l’air causée par la fumée des incendies de forêt qui font rage au Canada.

Associated Press

Les Yankees de New York doivent accueillir les White Sox de Chicago et les Phillies de Philadelphie doivent recevoir les Tigers de Detroit.

Les responsables du Baseball majeur ont dit prévoir s’entretenir avec les équipes concernées vers 16 h.

L’Agence américaine de météorologie a émis une alerte à la qualité de l’air pour la ville de New York. Elle y mentionne que le Département de la santé de l’État de New York recommande de limiter les activités physiques intenses en plein air, afin de réduire le risque d’effets néfastes sur la santé. À Philadelphie, l’organisme a émis un code rouge.

Les Yankees et les White Sox ont joué dans une brume plus légère mardi soir.

Par ailleurs, la Ligue nationale de soccer féminin a reporté au 9 août un match qui devait avoir lieu ce soir contre Orlando, au New Jersey, à cause de la mauvaise qualité de l’air.

La fumée qui s’est déversée mercredi sur la côte est et le Midwest des États-Unis provenait de plus de 400 incendies au Canada. Les autorités sanitaires ont tiré la sonnette d’alarme quant à la mauvaise qualité de l’air.