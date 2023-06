Vladimir Guerrero fils, Brandon Belt, et Dominic Leone

PHOTO JOHN MINCHILLO, ASSOCIATED PRESS

(New York) Brandon Belt a brisé l’égalité grâce à un circuit de deux points en septième manche et les Blue Jays de Toronto ont battu les Mets de New York 6-4, dimanche.

Larry Fleisher Associated Press

Vladimir Guerrero fils a claqué un circuit pour les Blue Jays (33-27), qui ont perdu une avance de quatre points avant de se ressaisir. Les Torontois ont balayé cette série de trois rencontres et ils ont gagné un quatrième match de suite.

Tommy Pham a frappé deux des quatre circuits en solo des Mets. Pete Alonso et Starling Marte ont fait de même pour les New-Yorkais, qui venaient de balayer leur série de six affrontements contre les Phillies de Philadelphie.

Nate Pearson (3-0) a donné le 21e circuit de la saison d’Alonso, un sommet dans les Majeures, et la claque de Marte en sixième manche avant que les Blue Jays reprennent les devants contre Dominic Leone (0-2).

Le 72e circuit d’Alonso au Citi Field a fait de lui le meneur de l’histoire du stade à ce chapitre.

Guerrero, qui a cogné un circuit en troisième manche aux dépens de Kodai Senga, a frappé un simple au centre en septième. Belt a suivi avec une longue balle près de la grosse pomme, par-dessus la clôture du champ centre.

Il s’agissait du troisième circuit de la saison de Belt et d’un premier depuis le 10 mai, à Philadelphie. Il s’agissait également de sa deuxième longue balle à New York cette saison, après celle au Yankee Stadium le 21 avril.

Après avoir réussi l’éventuel coup sûr victorieux en neuvième manche samedi, quand les Mets (30-30) ont décidé de ne pas lui donner un but sur balles, Guerrero a frappé un circuit pour une première fois depuis le 23 mai, face aux Rays de Tampa Bay.

Whit Merrifield a claqué un double de deux points aux dépens de Senga. Matt Chapman a frappé un double et il est venu marquer à la suite d’un mauvais lancer du receveur recrue des Mets Francisco Alvarez.

Pham a cogné un coup de quatre buts lors de deux présences consécutives face au partant Yusei Kikuchi, qui a alloué deux points et quatre coups sûrs en cinq manches au monticule.

Jordan Romano a été parfait en neuvième manche pour enregistrer un 15e sauvetage en 18 occasions.

Lançant à quatre jours de repos pour une première fois en carrière dans le Baseball majeur, Senga a permis quatre points, dont trois mérités, et quatre coups sûrs en deux manches et deux tiers de travail.

Les Mets n’ont totalisé que cinq points dans cette série, revenant à égalité à la barre de ,500 pour une 11e fois cette saison.