(New York) Vladimir Guerrero fils a cogné un double d’un point en neuvième manche et il a propulsé les Blue Jays de Toronto vers une victoire de 2-1 face aux Mets de New York, samedi.

Jerry Beach La Presse Canadienne

Le coup sûr clé de Guerrero est survenu trois tirs après l’expulsion du gérant des Blue Jays, John Schneider, pour avoir critiqué la zone des prises de l’arbitre derrière le marbre Charlie Ramos. Ce dernier a déclaré le premier tir vers Guerrero une prise, alors qu’il semblait bas. Schneider a crié en direction de Ramos à partir de l’abri et a été expulsé avant qu’il se rende au marbre pour continuer à lui livrer le fond de sa pensée.

David Robertson (2-1) s’est retrouvé avec un compte de 1-2 contre Guerrero avant de voir le joueur étoile claquer la balle le long de la ligne au champ gauche. George Springer, qui avait frappé un simple et volé le deuxième coussin, en a profité pour croiser le marbre.

Alejandro Kirk a produit l’autre point des Blue Jays grâce à un simple en sixième manche.

Daniel Vogelbach a frappé un double d’un point en deuxième pour les Mets.

Avant la rencontre, les Blue Jays ont placé le nom du lanceur droitier Chris Bassitt sur la liste des joueurs en congé de paternité.

Dans une manœuvre correspondante, les Blue Jays ont rappelé le lanceur droitier Jay Jackson de leur club-école de Buffalo, au niveau AAA.

Vendredi soir, Bassitt a tenu en respect les frappeurs des Mets de New York, son ancienne équipe. En route vers une victoire de 3-0, Bassitt a limité ses rivaux à trois coups sûrs et aucun but sur balles tout en récoltant huit retraits au bâton en sept manches et deux tiers.

Par la suite, il est monté dans un avion privé pour aller retrouver son épouse, Jessica, qui devait mettre au monde leur deuxième enfant.