(Toronto) George Springer a frappé un circuit d’entrée de manche, et Bo Bichette cinq coups sûrs dans la victoire des Blue Jays de Toronto face aux Rays de Tampa Bay 6-3 vendredi soir, mettant fin à la série de 13 victoires des Rays en début de saison.

Gregory Strong La Presse Canadienne

Jose Berrios a lancé cinq manches dans son meilleur départ de l’année et les Blue Jays (9-5) se sont imposés pour la huitième fois en 10 matchs.

Les Blue Jays ont profité de deux buts sur balles et d’une erreur coûtant deux points en cinquième manche. Josh Lowe et Christian Bethancourt ont réduit l’écart avec deux longues balles consécutives face à Yimi Garcia en septième manche.

Erik Swanson a lancé une huitième manche sans point concédé pour les Blue Jays et Jordan Romano a fermé la boutique en neuvième manche pour son cinquième sauvetage.

Les Rays cherchaient à établir le record moderne des ligues majeures pour le plus grand nombre de victoires consécutives en début de saison.

Les Braves d’Atlanta de 1982 et les Brewers de Milwaukee de 1987 partagent le record avec les Rays.

Le partant des Rays, Drew Rasmussen (2-1), est entré en jeu avec une moyenne de points mérités immaculée cette saison. Springer a rapidement changé la donne en frappant son deuxième lancer du match par-dessus le mur pour son troisième circuit de l’année.

Berrios (1-2) a retiré les huit premiers Rays, mais a dû laisser sa place après la cinquième manche en raison d’une contusion au genou gauche après avoir reçu une balle frappée à l’arrière de sa jambe. Il a réussi à faire le jeu et retirer Diaz pour le troisième retrait de la manche.

Les Blue Jays ont chargé les buts dans la dernière moitié de la manche après que Bichette et Vladimir Guerrero fils ont frappé un simple et Daulton Varsho ait obtenu un but sur balles. Rasmussen a quitté le jeu après avoir retiré Matt Chapman.

Le releveur gaucher Colin Poche est entré en jeu et a octroyé un but sur balles à Alejandro Kirk, puis Santiago Espinal, pour porter la marque à 4-1.

Bichette a réussi deux doubles et trois simples dans la victoire.