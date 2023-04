(Cleveland) L’arbitre du baseball majeur Larry Vanover a obtenu son congé de l’hôpital vendredi, deux jours après avoir été frappé à la tête par un relais d’un joueur des Guardians de Cleveland lors d’un match contre les Yankees de New York.

Tom Withers Associated Press

Vanover a pu quitter la Cleveland Clinic après qu’il eut été sous observation pendant deux nuits complètes. Il demeurera inactif jusqu’à ce qu’il obtienne le feu vert du personnel médical rattaché au Baseball majeur. Il devait être d’office jeudi à Cincinnati.

Âgé de 67 ans, Vanover a été frappé au côté gauche de la tête par le relais du joueur de deuxième but Andrés Giménez en cinquième manche du match de mercredi, au moment où celui-ci voulait lancer la balle en direction du marbre. Giménez se trouvait à une quinzaine de mètres de l’officiel.

Vanover était posté sur la partie gazonnée entre le deuxième coussin et le monticule lorsqu’il a été atteint par le relais, chronométré à une vitesse de 89 m/h (143 km/h). À l’impact, Vanover en a perdu sa casquette et ses lunettes de soleil, et l’incident a provoqué un soupir collectif de la foule au Progressive Field.

Vanover est tombé au sol pendant que la balle roulait vers le premier coussin. Il est apparu sonné lorsqu’il a été examiné par le soigneur des Guardians et par ses trois collègues. Il a quitté le terrain par ses propres moyens.

Giménez a été visiblement secoué par l’incident.

« C’était épeurant », a déclaré l’arbitre au marbre Chris Guccione, qui a complété le match avec ses deux confrères. « Très difficile de se concentrer après ça, après avoir vu un collègue être atteint. »

Après le match, les gérants Aaron Boone, des Yankees, et Terry Francona, de même que des joueurs des deux équipes, se sont montrés inquiets pour Vanover, qui œuvre dans les Ligues majeures depuis 29 ans.