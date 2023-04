(New York) Les Twins du Minnesota étaient conscients qu’ils disposaient d’un diamant brut en Édouard Julien, qui pourrait devenir un de leurs joueurs-clés pour l’avenir. Mais ils n’auraient jamais rêvé à une telle performance à son deuxième match en carrière dans les Ligues majeures.

La Presse Canadienne

Julien fut le premier frappeur du rôle des Twins contre les Yankees de New York, jeudi soir. Devant une vingtaine de proches et amis qui s’étaient déplacés pour l’occasion au Yankee Stadium, il a réussi non pas un exploit, mais deux dès la première manche.

Le Québécois âgé de 23 ans a d’abord réussi son premier coup sûr dans les Ligues majeures — un simple dans la droite —, avant d’enchaîner avec sa première longue balle, dans le cadre d’une poussée de neuf points des Twins en première manche.

La formation du Minnesota a ainsi pris facilement la mesure des Yankees 11-2.

Michael A. Taylor, Julien et Carlos Correa se sont succédés à la plaque et ont tous obtenu le même résultat : la balle est tombée de l’autre côté de la clôture du champ extérieur.

Taylor a réussi deux claques de quatre buts et a produit quatre points alors qu’il frappait au neuvième rang du rôle des Twins.

Il s’agissait d’ailleurs de la manche la plus productive de l’histoire des Twins contre les Yankees.

Julien est ainsi devenu le quatrième frappeur depuis 1974 à frapper son premier coup sûr et son premier circuit en carrière dans la même manche, selon OptaStats. Le dernier joueur à avoir réussi cet exploit fut Aramis Garcia, avec les Giants de San Francisco en 2018.

Joe Ryan (3-0) a fait fendre l’air à 10 frappeurs et n’a concédé aucun but sur balles. Il a aussi accordé un seul point sur trois coups sûrs en sept manches au monticule. Ryan a atteint le plateau des 10 retraits au bâton pour la deuxième fois, après avoir accompli l’exploit une seule fois à ses 33 premiers départs.

Jhonny Brito (2-1), qui avait savouré la victoire à ses deux premiers départs dans les Ligues majeures, a accordé sept points et six coups sûrs en deux tiers de manche. Sa moyenne de points mérités a ainsi grimpé à 6,75.

Anthony Rizzo a riposté avec deux circuits en solo pour les Yankees.

Inséré au huitième rang la veille, Julien a récolté un but sur balles en trois présences dans un gain de 3-1 des Twins aux dépens des White Sox de Chicago.

Julien est le quatrième espoir des Twins selon MLB.com et le magazine Baseball America et le 96e de tout le baseball selon MLB Pipeline.

Baseball America le classe au premier rang chez les espoirs des Twins pour ce qui a trait à la discipline au bâton et sa gestion de la zone des prises.

Le baseballeur qui aura 24 ans le 30 avril a été repêché au 18e tour, 539e au total, par les Twins en 2019.

Les Twins affronteront de nouveau les Yankees vendredi à New York.