PHOTO STEVE NESIUS, ASSOCIATED PRESS

(St. Petersburg) Après être demeurés invaincus contre quatre équipes présentant des fiches perdantes, les Rays de Tampa Bay prendront maintenant la direction de Toronto avec dans leur ligne de mire l’objectif de fracasser un record remontant au 19e siècle pour le nombre de victoires consécutives en début de campagne.

Dick Scanlon Associated Press

« Nous sommes une équipe qui évolue dans un petit marché et les gens dans cette ligue n’ont pas toujours eu de très belles choses à dire de nous, mais ça ne nous empêche pas d’être soudés », a évoqué Manuel Margot par l’entremise d’un interprète après que les Rays eurent disposé des Red Sox de Boston 9-3 jeudi pour porter leur fiche à 13-0 cette saison.

Les Rays sont venus de l’arrière en produisant sept points en cinquième manche, et ils ont ainsi égalé la marque qui était codétenue par les Braves d’Atlanta de 1982 et les Brewers de Milwaukee de 1987.

La marque absolue pour entamer une campagne est de 20-0 et elle appartient aux Maroons de St. Louis de 1884, qui évoluaient dans la défunte Union Association.

Les Rays ont remporté tous leurs matchs — sauf deux — par un écart d’au moins quatre points, et ils ont dominé leurs adversaires 101-30 pendant cette séquence sublime. Ils sont d’ailleurs premiers des Ligues majeures aux chapitres des points marqués et des points alloués.

« Quand vous accomplissez ce genre d’exploit, alors vous jouez très, très bien, a dit le gérant des Rays Kevin Cash. Il n’y a pas le moindre aspect de notre jeu qui nous préoccupe présentement. »

Devant une foule de 21 175 spectateurs, la plus imposante au Tropicana Field depuis leur match d’ouverture, les Rays ont établi un record de concession pour leur plus longue série de victoires — à n’importe quel moment de la saison —, qui était de 12 établie en juin 2004. Cette séquence comprend les séries contre les Tigers de Detroit, les Nationals de Washington et les Athletics d’Oakland.

Les Red Sox, qui ont été limités à quatre coups sûrs, ont maintenant perdu 13 matchs consécutifs au « Trop ».