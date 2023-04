(Saint Paul) Le Québécois Édouard Julien, rappelé mardi par les Twins, disputerait un premier match dans le Baseball majeur, mercredi après-midi, quand la formation du Minnesota accueillera les White Sox de Chicago.

La Presse Canadienne

Julien, de Québec, a été rappelé des Saints de St. Paul, club-école AAA des Twins, afin de pallier la perte de Joey Gallo. Selon plusieurs journalistes affectés à la couverture des Twins, Julien commencerait la rencontre au deuxième but et frapperait au huitième rang du rôle offensif.

L’un des plus beaux espoirs des Twins — et 96e espoir de tout le Baseball majeur, selon MLB pipeline — Julien connaissait un excellent début de saison au niveau AAA, comme en font foi ses moyennes offensives de ,290/,421/,548. Celui qui a participé à la Classique mondiale de baseball pour le Canada a frappé deux circuits et produit quatre points en plus d’en marquer neuf en neuf rencontres.

Après une excellente saison au niveau AA en 2022 avec Wichita (,300/,441/,490, 17 CC, 67 PP et 77 PC), les Twins ont promu Julien à la Ligue d’automne de l’Arizona (AFL), où seuls les meilleurs espoirs des Majeures évoluent. Il ne les a pas déçus.

Julien a maintenu une moyenne au bâton de ,400 en plus de dominer la ligue pour la moyenne présence/puissance, à 1,249. Sa moyenne de présence de ,563 a été la troisième plus élevée de l’histoire de l’AFL et il a terminé deuxième au scrutin du joueur par excellence du circuit automnal.

Le baseballeur qui aura 24 ans le 30 avril a été repêché au 18e tour, 539e au total, par les Twins en 2019.