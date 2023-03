Les Blue Jays comptent sur certains des meilleurs jeunes joueurs du baseball majeur en Bichette, l’as lanceur Alek Manoah (photo) et le joueur de premier-but Vladimir Guerrero fils.

Les Blue Jays se sentent prêts pour faire un pas de plus vers l’avant

(Toronto) La déception d’une exclusion rapide de la ronde initiale des séries éliminatoires étant disparue depuis longtemps, une sensation de confiance planait au camp d’entraînement des Blue Jays de Toronto cette année.

Gregory Strong La Presse Canadienne

Ce sentiment s’explique facilement. Il y a de bonnes raisons d’afficher de l’optimisme au sujet d’une formation qui a apporté des améliorations à sa défense pendant l’entre-saison, pour venir appuyer un jeune noyau qui n’a pas encore totalement atteint son apogée.

Les pièces du casse-tête semblent en place pour une excellente saison et une participation aux séries éliminatoires. Maintenant, l’objectif est de livrer la marchandise lors de la saison de 162 rencontres et de franchir le premier tour éliminatoire pour la première fois depuis 2016.

« Il n’y a pas de limites », a affirmé le lanceur droitier Kevin Gausman. « Il s’agit seulement de tout mettre ensemble. »

Récemment, cependant, ça n’a pas été facile à réaliser. L’optimisme était également élevé l’année dernière, mais une saison de 92 victoires n’a permis aux Blue Jays que de mériter un billet pour les éliminatoires à titre d’équipe repêchée.

Les Mariners de Seattle allaient ensuite balayer une série deux de trois, assommant les Blue Jays avec une victoire de 10-9 après avoir accusé un recul de sept points.

C’était la deuxième fois en trois ans que les Blue Jays étaient éliminés sans gagner un seul match éliminatoire.

Pendant l’entre-saison, le directeur général Ross Atkins a orienté ses efforts vers deux objectifs majeurs : une réduction du nombre de points accordés et l’ajout de profondeur parmi son groupe de frappeurs gauchers.

Les voltigeurs réguliers Teoscar Hernandez et Lourdes Gurriel fils ont été échangés, tout comme l’espoir Gabriel Moreno. Daulton Varsho, Kevin Kiermaier et Brandon Belt se sont ajoutés à la formation torontoise.

Ce n’est jamais facile de laisser partir de puissants cogneurs et des joueurs prometteurs. Mais la fenêtre de succès de l’équipe se conjugue au présent et Atkins avait le sentiment que le temps était venu de bouger.

Lors d’une récente rencontre avec les représentants des médias, Atkins a affirmé qu’il aimait la polyvalence et l’équilibre au sein de son équipe.

« En plus de ça, (je suis) vraiment emballé par les additions qui pourraient avoir un impact positif en allégeant, selon nous, la pression sur notre jeune noyau. […] Ça nous place vraiment dans une position saine pour être compétitifs et faire un autre pas vers l’avant. »

L’un des principaux objectifs des Blue Jays, en 2023, sera de participer aux éliminatoires sans devoir passer par la ronde initiale.

Toutefois, si les Blue Jays espèrent remporter un premier titre de la section Est de la Ligue américaine depuis 2015, ils devront éviter les ratés défensifs qui ont été trop nombreux l’année dernière.

« Nous devons apprendre de nos erreurs et apprendre de nos échecs », a reconnu le joueur d’arrêt-court Bo Bichette.

Les Blue Jays comptent sur certains des meilleurs jeunes joueurs du baseball majeur en Bichette, l’as lanceur Alek Manoah et le joueur de premier-but Vladimir Guerrero fils.

George Springer, qui occupe le premier rang du rôle des frappeurs, a acquis beaucoup d’expérience en matchs éliminatoires, et Matt Chapman est solide comme le roc au troisième-but.

Le stoppeur Jordan Romano est le pilier d’un solide enclos de releveurs tandis que Danny Jansen et Alejandro Kirk forment un tandem de qualité derrière le marbre.

Chris Bassitt, un nouveau venu, vient bonifier une solide rotation de lanceurs partants menée par Manoah et Gausman, et qui réunit aussi Jose Berrios et Yusei Kikuchi.

Hyun-Jin Ryu, qui s’est soumis à une opération de type Tommy-John l’année dernière, pourrait faire un retour au jeu plus tard cette saison.

Par ailleurs, ce sera la première saison complète du gérant John Schneider. Il a signé un contrat de trois ans pendant l’entre-saison après avoir mené l’équipe à un dossier de 46-28 (,622). Schneider avait remplacé Charlie Montoyo, congédié en juillet dernier.

« Nous voulons être l’une des meilleures équipes de la section. Nous voulons être l’une des meilleures équipes de notre sport et nous voulons réaliser un long parcours lors des séries éliminatoires », a déclaré le gérant des Blue Jays.

Il faut s’attendre à voir Schneider opter pour davantage de vitesse sur les sentiers. Des coussins plus larges seront utilisés cette saison, ce qui pourrait mener à un plus grand nombre de tentatives de vols de buts et davantage de sprints du premier au troisième coussin.

Les Blue Jays entameront leur saison ce jeudi, à St. Louis, face aux Cardinals. L’ouverture locale aura lieu le 11 avril, dans un Centre Rogers remodelé, avec de nouvelles dimensions au champ extérieur et une clôture asymétrique qui a été rapprochée dans certaines sections, et relevée dans d’autres.