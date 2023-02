(Tampa) Giancarlo Stanton pourrait disputer quelques matchs au champ droit au Yankee Stadium cette saison, alors qu’Aaron Judge pourrait être déplacé vers le champ gauche, plus spacieux dans le Bronx.

Mark Didtler Associated Press

« Je suis plus dans la rencontre quand je joue en défense, a expliqué Stanton mardi, après le deuxième entraînement complet des Yankees. De se retrouver au champ extérieur fait que vous êtes plus investi dans la rencontre. Dans les matchs où je ne suis que frappeur désigné, je passe la majeure partie du temps à me garder au chaud et à regarder le match à la télévision. »

Le récipiendaire d’un Gant d’Or en 2021 Harrison Bader patrouillera le champ centre la majeure partie des rencontres.

« Si on doit mettre “Big G” dans la droite au Yankee Stadium, qu’on me déplace dans la gauche, ça ne me dérange pas du tout, a indiqué Judge, nouveau capitaine du club. Ça ne m’embête pas de devoir me déplacer afin qu’on puisse avoir Bader, Big G et moi plus souvent au champ extérieur. Espérons que nous pourrons travailler là-dessus pendant quelques matchs durant le camp afin d’être tous plus à l’aise. »

Judge a disputé 78 parties au champ centre en 2022 et 73 dans la droite. Il n’a pas joué dans la gauche depuis son passage au niveau AAA, en 2016.

« Je suis ouvert à ce genre de formation, surtout à domicile, a déclaré le gérant Aaron Boone. Nous verrons comment ça va se passer, mais je n’ai pas encore statué sur cette question. »

Stanton a été aux prises avec diverses blessures dans quatre de ses cinq saisons avec les Yankees, lui qui a été acquis des Marlins de Miami après une saison de 59 circuits en 2017.

Il a frappé 30 circuits ou plus trois fois depuis, mais il a été limité à 18 rencontres en 2019 et 110 la saison passée. Stanton a obtenu son plus haut total de circuits avec les Yankees, 38, à sa première saison avec le club.

Le colosse voltigeur a joué 34 matchs dans la droite la saison dernière et quatre dans la gauche, toutes à l’étranger. Il n’a pas joué au champ extérieur après le 21 juillet, peu de temps avant que son nom ne soit inscrit sur la liste des blessés pour une tendinite au tendon d’Achille gauche.

« Vous devez rester en santé afin de pouvoir jouer, a laissé tomber Stanton. Vous devez trouver le bon rythme pendant tous ces longs mois. »

Le cogneur de puissance a tout de même récolté 31 circuits et produit 78 points la saison dernière.

« Il est capable de récolter des statistiques impressionnantes, c’est clair », a noté Boone.

LesYankees n’ont pas atteint la Série mondiale depuis leur dernière conquête, en 2009. Ils ont conservé Judge à l’aide d’une offre de 360 millions US sur neuf ans, en plus d’ajouter le gaucher Carlos Rodon pour six ans, moyennant 162 millions.

« Tous les morceaux sont en place pour qu’on connaisse du succès, a admis Stanton. On sait quel est l’objectif, mais on ne l’a pas encore atteint. »

L’athlète de 33 ans admet aussi ressentir plus de pression de remporter un premier championnat.

« J’en ai besoin ; nous en avons besoin, a-t-il dit. C’est pourquoi je me suis amené ici. C’est ce que je veux accomplir année après année. »