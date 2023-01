(Las Vegas) Les Athletics d’Oakland ont passé des années à tenter de se doter d’un nouveau domicile tout en regardant leurs voisins de la baie de San Francisco — les Giants, les Warriors, les 49ers et les Raiders — déménager dans des sites dernier cri et maintenant, le temps commence à manquer.

Mark Anderson Associated Press

Le bail des A’s au RingCentral Coliseum expire après la saison 2024 et bien qu’ils pourraient devoir prolonger cette entente, le club et le Baseball majeur ont indiqué que le stade ne correspondait plus aux standards d’une équipe professionnelle.

Ils tentent de bâtir un nouveau stade à Oakland ou Las Vegas, mais ils ont rencontré des obstacles dans les deux villes. Les A’s ont raté une importante date butoir en octobre pour trouver un terrain d’entente à Oakland et il ne semble pas qu’ils obtiendront le financement public qu’ils recherchent à Las Vegas.

« Je crois que les A’s doivent regarder ça de deux façons, a déclaré Brendan Bussman, directeur des affaires gouvernementales pour Global Market Advisors, une firme de Las Vegas. De toute évidence, ils peinent à trouver une solution à Oakland, et ce n’est pas par manque d’effort. […] Vous avez un propriétaire qui est disposé à mettre de son propre argent, vous avez un club qui veut rester dans ce marché et trouver une solution qui fonctionnera, mais ils ne cessent de se buter à des obstacles.

« Il est temps de se brancher : Oakland, voulez-vous les A’s ou non ? Si la ville n’en veut pas, où les A’s vont-ils obtenir la meilleure entente ? Est-ce Vegas ? Ailleurs ? Ils devront établir tout ça. »

Ce à quoi pensent les A’s demeure un mystère. Le président, Dave Kaval, s’exprimait beaucoup en début de processus, expliquant comment les A’s étudiaient en même temps les deux avenues. Mais depuis plusieurs mois, c’est le silence radio de son côté. La porte-parole de l’équipe, Catherine Aker, a récemment déclaré que les A’s ne feraient aucun commentaire pour l’instant.

Les A’s tentent de s’entendre avec Oakland pour la construction d’un stade de 1 milliard US qui ferait partie d’une entente de développement de 12 milliards.

La nouvelle mairesse d’Oakland, Sheng Thao, a dit que de trouver une entente était important, pour autant que cela ait du sens d’un point de vue économique pour la ville. Sa prédécesseur, Libby Schaaf, a mené les négociations précédentes avec les A’s. Mais après que la ville et le club eurent manqué la date butoir d’octobre, le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a exprimé des doutes au sujet d’une éventuelle entente.

« Premièrement, le rythme n’est pas rapide à Oakland, a dit Manfred à l’époque. La situation n’est plus excusable au niveau du stade. Nous devons faire quelque chose, alors le eu d’avancement dans ce dossier me préoccupe. »

L’histoire récente en Californie justifie ses inquiétudes. Le SoFi Stadium, dans le sud de l’État, et le Chase Center de San Francisco ont été construits avec des fonds privés, tandis que Levi’s Stadium de Santa Clara a été financé à 90 % de fonds privés.

« Ça a fait boule de neige : partout au pays, les gens ont réalisé que ces ententes pouvaient être réalisées de façon privée et procurer un bon retour sur investissement, a expliqué David Carter, professeur de gestion des affaires sportives à l’Université du Sud de la Californie. Pourquoi injecter des fonds publics alors ? »

C’est aussi une question qui se pose à Vegas, même si les Raiders ont obtenu 750 millions de fonds publics pour la construction de leur stade en 2016 et que les Bills ont reçu en mars des promesses à hauteur de 850 millions pour construire un nouveau stade à Buffalo.

Un autre Allegiant Stadium, où les Raiders évoluent maintenant, est peu probable au Nevada. Le T-Mobile Arena, ouvert en 2017, a été financé par des fonds privés. Un aréna prévu au sud de la Strip ne prévoit pas non plus de fonds publics.

PHOTO DAVID BECKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’Allegiant Stadium de Las Vegas

Las Vegas a toutefois des façons créatives de trouver du financement. Le stade du club AAA de la ville a reçu 80 millions en 2017 de la part de la Commission des congrès de la ville pour le droit de mettre son nom sur le stade : de l’argent public par la bande.

Michael Naft, commissaire du comté de Clark et membre du conseil d’administration de la Commission des congrès, a toutefois rappelé que les Raiders avaient rapidement identifié Las Vegas comme leur premier choix quand une entente avec Oakland est devenue impossible.

« Quand les Raiders ont décidé de s’amener à Vegas, ils avaient un plan clair, a noté Naft. […] Je n’ai pas vu cela de la part des A’s, à tous les niveaux. Ce n’est pas notre travail de les prier de venir s’installer ici. Notre réputation parle d’elle-même. Nous avons mis les efforts et les sommes nécessaires pour la bâtir. »

Le nouveau gouverneur du Nevada, Joe Lombardo, ne s’est pas encore prononcé sur le financement public. Mais aucun politicien de l’État n’a publiquement demandé à ce qu’on avance des fonds dans ce dossier.

Manfred a indiqué en décembre que la MLB renoncerait aux frais de relocalisation des A’s s’ils déménagent à Las Vegas, ce qui pourrait représenter une économie de 1 milliard.

Naft a ajouté que l’Allegiant Stadium est venu combler un besoin bien plus grand que d’accueillir la NFL à Las Vegas. Il a permis à la ville d’attirer des évènements sportifs majeurs comme le Super Bowl et le Final Four, ainsi que des concerts qui ne s’y arrêtaient pas, comme ceux de Garth Brooks et Elton John.

Il ne croit pas qu’un stade de baseball aurait le même effet. L’économiste du sport Victor Matheson est d’accord avec lui.

« Je pense qu’il y a une réelle question sur l’intérêt pour du baseball à Vegas, a dit Matheson, professeur au College of Holy Cross, dans le Massachusetts. Ce n’est pas comme si le choix de divertissements manquait et ce n’est pas clair à quel point les gens s’y déplaceraient pour voir du baseball. »

Si les A’s veulent vraiment y déménager, Naft insiste : ils doivent clairement le dire.

« Vous ne pouvez pas mettre en compétitions d’éventuelles destinations. Si vous voulez venir ici et être bien accueillis, vous devez vous engager.

Si jamais les A’s ne s’entendent avec Oakland, ils pourraient considérer Charlotte, en Caroline du Nord, Nashville, au Tennessee, et Portland, en Oregon. Mais auront-ils le temps d’explorer ces autres options ?

Oakland a démontré dans le passé qu’elle ne s’en faisait pas outre mesure de voir quitter ses franchises sportives : en plus des Raiders, les Warriors ont quitté pour San Francisco.

Las Vegas, a ajouté Matheson, n’est pas dans une situation désespérée. Il a aussi appelé à la prudence : Las Vegas pourrait passer du plus grand marché métropolitain sans équipe professionnelle majeure à l’un des plus petits en comptant trois.

« Vous pourriez passer d’un statut de sous-représentation à surreprésentation en très peu de temps, a-t-il conclu.