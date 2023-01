(Boston) Le joueur de troisième but Rafael Devers recevra un montant de 75 millions US en différé jusqu’en 2043 dans le cadre de sa nouvelle entente avec les Red Sox de Boston, qui lui ont récemment consenti un pacte de 11 saisons et 331 millions.

Les Red Sox ont finalisé mercredi l’entente de 10 ans et 313,5 millions qui couvrira la période 2024-2033. Celle-ci succédera au pacte d’un an et 17,5 millions conclu le 3 janvier dernier.

L’entente à long terme de Devers comprend une prime à la signature de 20 millions, et une tranche de 5 millions sera versée en février chaque année entre 2023 et 2026.

Il empochera 27,5 millions annuellement entre 2024 et 2026, 31 millions par année entre 2027 et 2029, et 29 millions chaque saison entre 2031 et 2033.

Cependant, pour chacune de ces saisons, un montant de 7,5 millions sera retenu en vue d’un versement effectué à une date ultérieure. Celui-ci sera payable 10 ans après la saison au cours de laquelle il a été perçu : la moitié le 1er février, et l’autre le 30 novembre.

Devers obtiendrait aussi une prime d’assignation de 2 millions s’il est échangé, un montant versé par l’équipe qui l’accueillerait.

Devers fut le joueur de troisième but partant de l’Américaine lors des deux derniers matchs des étoiles. En 141 matchs la saison dernière, il a présenté une moyenne au bâton de ,295 avec 27 circuits, 42 doubles et 88 points produits.

Les Red Sox espèrent rebondir après avoir terminé au dernier rang dans la section Est de l’Américaine l’an dernier, à 78-84. Ils ont gagné 92 parties en 2021, et avaient atteint la série de championnat de l’Américaine.