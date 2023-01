Carlos Correa a de nouveau changé son fusil d’épaule, acceptant finalement un contrat de six ans et 200 millions US lui permettant de demeurer avec les Twins du Minnesota après avoir été incapable de trouver un terrain d’entente avec les Mets de New York et les Giants de San Francisco, a révélé une personne au fait des négociations à l’Associated Press mardi.

Ronald Blum Associated Press

Ce pacte avec le joueur d’arrêt-court étoile serait toutefois conditionnel à un examen médical, a ajouté cette personne, qui a requis l’anonymat pour discuter avec l’AP puisque le contrat n’a toujours pas été annoncé officiellement.

Correa avait accepté un contrat de 13 saisons et 350 millions des Giants le 13 décembre. Ces derniers avaient même convoqué les membres des médias à une conférence de presse une semaine plus tard pour discuter de l’entente, mais celle-ci avait été annulée quelques heures avant l’évènement en raison de préoccupations découlant d’une blessure à la cheville droite subie par Correa en 2014.

Correa avait ensuite accepté un pacte de 12 saisons et 315 millions des Mets, qui ont aussi exprimé des préoccupations quant à l’état de sa cheville après un examen médical effectué le 22 décembre. La formation new-yorkaise avait d’ailleurs suspendu l’entente, le temps de négocier diverses clauses de protection. Des efforts qui n’auront finalement servi à rien.