(Gaffney) Gaylord Perry, membre du Temple de la renommée du baseball et double lauréat du trophée Cy-Young Award, s’est éteint à l’âge de 84 ans, jeudi.

Associated Press

Perry est décédé jeudi matin à son domicile de Gaffney, a fait savoir le coroner du comté de Cherokee, Dennis Fowler. Il n’a fourni aucun détail supplémentaire.

La famille de Perry a mentionné dans une déclaration qu’il était « décédé paisiblement chez lui à la suite d’une courte maladie ».

Natif de Williamston, en Caroline du Nord, Perry est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur à gagner le trophée Cy-Young dans les deux ligues. Il a d’abord reçu ce prix avec les Indians de Cleveland, en 1972, et ensuite avec les Padres de San Diego, en 1978, tout juste après avoir fêté son 40e anniversaire de naissance.

PHOTO BARRY SWEET, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Gaylord Perry en 1982.

« Avant de gagner mon deuxième trophée Cy-Young, je pensais que j’étais trop vieux. Je ne pensais pas que les journalistes allaient voter pour moi, a dit Perry dans un article publié sur le site internet du Temple de la renommée du baseball. Ils ont voté pour la performance et j’ai gagné. »

« Gaylord Perry était un constant bourreau de travail et une personne mémorable lors de sa carrière digne du Temple de la renommée, a déclaré le commissaire du Baseball majeur, Rob Manfred, par voie de communiqué. On se souviendra de lui comme l’un des joueurs des Giants de San Francisco les plus accomplis de l’histoire et il est resté un coéquipier populaire et un ami pendant sa vie. »

Perry a été repêché par les Giants de San Francisco et il a passé 10 saisons avec des coéquipiers légendaires, dont le membre du Temple de la renommée Willie Mays. Mays a affirmé jeudi que Perry « était un homme bon, un bon joueur de baseball et un bon ami ».

Juan Marichal s’est souvenu de Perry comme quelqu’un « d’intelligent, de drôle et qui était gentil avec tout le monde dans l’abri. Quand il parlait, tu écoutais ».

« Pendant nos 10 saisons ensemble dans la rotation des Giants, nous avons totalisé 369 matchs complets, plus que n’importe quelle paire de coéquipiers dans les Majeures, a souligné Marichal. Je vais toujours me souvenir de Gaylord pour son amour et son dévouement pour le baseball, sa famille et sa ferme. »

Perry, qui a porté les couleurs de huit équipes du Baseball majeur entre 1962 et 1983, a été sélectionné au match des étoiles à cinq reprises et il a été intronisé au Temple de la renommée du baseball en 1991.

Perry a montré un dossier en carrière de 314-255, avec 3534 retraits sur des prises. Il a utilisé un style dans lequel il trafiquait les balles ou faisait croire aux frappeurs qu’il les trafiquait.

Le Temple de la renommée du baseball a mentionné par voie de communiqué que Perry était « un des meilleurs lanceurs de sa génération ». Les Rangers du Texas, pour qui Perry a joué à deux occasions, ont ajouté que le lanceur était « un compétiteur féroce chaque fois qu’il allait au monticule et que plus souvent qu’à son tour, il donnait aux Rangers une occasion de gagner le match ».

L’autobiographie de Perry publiée en 1974 s’intitulait « Me and the Spitter » et il y était écrit que lorsqu’il est arrivé dans l’organisation des Giants, en 1962, il était « le 11e homme d’un personnel de lanceurs de 11 hommes ». Il avait besoin d’un avantage et il a appris la « balle mouillée » (spitball) de son coéquipier chez les Giants Bob Shaw.

Perry a indiqué avoir effectué ce lancer pour une première fois en mai 1964, contre les Mets de New York. Il a été d’office pendant 10 manches sans donner un point et peu de temps après, il a été inséré dans la rotation de partants des Giants.

Perry a également écrit dans le livre qu’il mâchait de l’écorce d’orme rouge pour accumuler sa salive, et a finalement arrêté d’effectuer ce tir en 1968, après que le Baseball majeur eut décidé que les lanceurs ne pouvaient plus mettre leurs doigts à leur bouche avant de toucher la balle.

Selon son livre, il a cherché d’autres substances, comme la gelée de pétrole, pour trafiquer les balles. Il a utilisé divers mouvements et routines pour toucher différentes parties de son chandail et de son corps afin de faire croire aux frappeurs qu’il appliquait une substance étrangère.

Orlando Cepeda, un coéquipier de Perry avec les Giants, a exprimé qu’il avait « un très grand sens de l’humour, une très belle personnalité et il était mon frère de baseball ».

Perry n’a été expulsé d’un match qu’à une seule reprise pour avoir trafiqué une balle, soit en août 1982, alors qu’il portait les couleurs des Mariners de Seattle.

Au terme de sa carrière, Perry a fondé un programme de baseball au Limestone College, à Gaffney, et il y a été gérant lors des trois premières années.

Perry laisse dans le deuil son épouse Deborah et trois de leurs quatre enfants.