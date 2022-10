PHOTO DAVID J. PHILLIP, ASSOCIATED PRESS

Les Astros et les Phillies à égalité après 6 manches

(Houston) Les Phillies ont nivelé la marque grâce à une quatrième et cinquième manche fastes et la formation de Philadelphie s’est retrouvée à égalité 5-5 contre les Astros de Houston après six manches, vendredi, lors du premier match de la Série mondiale.

La Presse Canadienne

Kyle Tucker a frappé deux circuits lors de ses deux premières présences au bâton et les Astros de Houston ont pris les devants 5-0 après trois manches.

Dès le premier lancer en deuxième, Tucker a frappé une longue balle au-delà du champ droit. Cette frappe en solo a donné une priorité de 1-0 aux Astros. Il est revenu à la charge en troisième, où sa frappe de trois points a permis aux Astros de prendre les devants 5-0.

Yuli Gurriel s’est présenté à la plaque après Tucker en deuxième et a frappé un simple. Après qu’un simple de Chas McCormick eut poussé Gurriel au troisième coussin, Martin Maldonado a permis aux Astros de doubler leur avance. Un double jeu contre Jose Altuve a permis à Nola de temporairement limiter les dégâts.

Les Phillies se sont repris en quatrième. Un simple de Nick Castellanos a permis à Rhys Hoskins de croiser le marbre, à Bryce Harper d’atteindre le deuxième but et aux Phillies d’inscrire un premier point.

Alec Bohm a ensuite frappé un puissant double dans le coin du champ gauche qui a poussé Harper et Castellanos au marbre.

Les Phillies ont repris là où ils ont laissé en cinquième. J. T. Realmuto a claqué un double de deux points — Brandon Marsh et Kyle Schwarber ont marqué sur la séquence.

Justin Verlander, qui a entamé la rencontre pour les Astros, a laissé son poste après cinq manches de travail. Il a alloué six coups sûrs et cinq points au passage.

Âgé de 39 ans, Verlander a aussi retiré cinq frappeurs sur des prises.

Aaron Nola, le partant des Phillies, a accordé six coups sûrs et cinq points en quatre manches et un tiers.

Nola affiche un dossier de 2-1 et une moyenne de points mérités de 3,12, avec 18 retraits sur des prises, en trois départs depuis le début des séries éliminatoires.

Avant la rencontre, le directeur du syndicat des joueurs, Tony Clark, a déclaré que des années d’inattention de la part du Baseball majeur ont contribué à ce que la Série mondiale se joue sans aucun joueur noir né aux États-Unis pour la première fois depuis 1950.

Les Astros ont gagné 19 matchs de plus que les Phillies en saison régulière et sont favoris.

Le club texan participe à la Série mondiale pour une deuxième année consécutive. Il prend part à la classique automnale pour la quatrième fois en six ans.

Les Phillies tentent de remporter leur première série mondiale depuis 2008.

Les deux clubs reprendront le collier samedi, à Houston.