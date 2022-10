(Philadelphie) Rhys Hoskins et Bryce Harper ont frappé des longues balles et ont permis aux Phillies de Philadelphie d’étriller les Braves d’Atlanta 9-1 lors du troisième duel du deuxième tour des séries éliminatoires, vendredi.

Associated Press

En plus de son circuit de deux points, Harper a produit un autre point grâce à un double. Les Phillies ont ainsi pris les devants 2-1 dans la série au meilleur de cinq matchs contre les champions en titre de la Série mondiale.

Les Phillies peuvent se qualifier pour la finale de la Nationale avec un gain à domicile lors du quatrième match, samedi.

Le club de Philadelphie a attendu 11 longues années — 4025 jours pour être précis — avant de disputer un match de séries éliminatoires au Citizens Bank Park.

Les Phillies ont explosé avec six points en troisième manche. Bryson Stott a entamé la séquence offensive avec un double aux dépens de Spencer Strider qui a permis à Brandon Marsh de croiser le marbre. Kyle Schwarber a ensuite obtenu un but sur balle et tout était en place pour la claque de trois points de Hoskins.

Hoskins, qui n’avait frappé qu’un seul coup sûr en 19 présences au bâton, a expédié la balle par-dessus la clôture dans le champ gauche et a donné une priorité de quatre points aux Phillies.

Strider, qui a lancé pour la première fois depuis près d’un mois en raison d’une blessure aux obliques, a cédé un autre simple avant d’être remplacé par Dylan Lee.

Jouant sa première rencontre en séries éliminatoires à domicile, Harper a canonné un circuit qui a accru l’avance des siens à 6-0. Il a signé un contrat de 13 saisons d’une valeur totale de 330 millions, en 2019.

Aaron Nola a de nouveau été un as lors du mois d’octobre en muselant les Braves, qui ont remporté 101 matchs et la section Est de la Nationale. Il a accordé cinq coups sûrs, deux buts sur balles et retiré six frappeurs sur des prises en six manches de travail.

Strider a connu le départ le plus bref de sa carrière et il s’est terminé après seulement deux manches et un tiers.

Harper a produit un point grâce à un double en septième et le héros du premier match, Nick Castellanos, a produit les deux derniers points des Phillies, lors de la même manche pour procurer une avance de 9-1 aux locaux.

Micheal Harris fils a produit l’unique point des Braves en sixième.