(New York) Oscar Gonzalez a produit le point gagnant à l’aide d’un simple en 10e manche et les Guardians de Cleveland ont surmonté un retard de deux points pour vaincre les Yankees de New York 4-2 et créer l’égalité 1-1 dans leur série de section.

Ronald Blum Associated Press

Jose Ramírez a amorcé la 10e contre Jameson Taillon avec un ballon à l’entre-champ gauche tout juste devant Oswaldo Cabrera pour un double. Il a gagné le troisième sac sur l’erreur de Josh Donaldson, qui a tenté de l’épinglé au deuxième.

Gonzalez, dont le circuit en 15e manche samedi a permis aux Guardians de balayer les Rays de Tampa Bay au premier tour, a suivi avec une balle frappée faiblement au champ droit contre Taillon, dont il s’agissait de la première présence en relève dans les Majeures après 143 départs. Josh Naylor a ajouté un double bon pour un point.

« Nous tentons seulement de trouver une façon de nous rendre sur les sentiers, a déclaré Naylor. Que ce soit avec une balle frappée mollement ou un solide double, on y va à fond. On tente de provoquer des choses, de mettre la pression sur la défense. »

Le lanceur gagnant, le releveur Emmanuel Clase, a retiré Kyle Higashioka sur une flèche à Ramirez pour le troisième retrait en huitième après que James Karinchak eut rempli les sentiers avec des buts sur balles.

Clase a établi un sommet personnel avec deux manches et un tiers au monticule et les Guardians ont mis fin à leur série de six revers en éliminatoires face aux Yankees.

« Je me suis bien préparé mentalement, a dit Clase à l’aide d’un traducteur. Je me suis rappelé mes jours comme partant dans les ligues mineures et j’ai tenté de reproduire ce que je faisais à cette époque. »

Les releveurs des Guardians ont lancé 17 manches et deux tiers sans accorder de points au cours des présentes séries.

Giancarlo Stanton a produit les deux seuls points des Yankees à l’aide d’un circuit en première manche, son 10e en 20 matchs éliminatoires. Les Guardians ont créé l’égalité face à Nestor Cortes quand Andres Gimenez a frappé un simple d’un point en quatrième et qu’Amed Rosario a réussi un circuit en solo en cinquième.

Cortes a sauvé la mise avec un jeu athlétique avec les buts remplis en quatrième. Son relais alors qu’il était assis au sol a battu a devancé Myles Straw au premier.

Aaron Judge a été blanchi en cinq présences au bâton, dont quatre retraits sur des prises. Depuis le début de la série, il n’a pas réussi de coup sûr en huit présences. Il a été retiré sept fois sur des prises et obtenu un but sur balles.

En 37 présences éliminatoires contre des lanceurs des Indians/Guardians, Judge n’a que deux coups sûrs en 37 présences et a été retiré 27 fois sur des prises. Quelques semaines après avoir établi une nouvelle marque de l’Américaine en frappant 62 circuits, il a été hué après avoir été retiré sur des prises en septième.

« C’est le Bronx mec, a laissé tomber le gérant des Yankees Aaron Boone. Même les grands frappeurs sont blanchis à un moment donné. »

La série se transporte maintenant à Cleveland pour les matchs nos 3 et 4. Si un match ultime devait s’avérer nécessaire, il sera disputé lundi à New York.

Samedi, Luis Severino (7-3, 3,18) fera face à Triston McKenzie (11-11, 2,96).