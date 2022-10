(Saint-Louis) L’ancien releveur étoile Bruce Sutter, un membre du Temple de la renommée du Baseball majeur et vainqueur du trophée Cy Young en 1979, est mort. Il était âgé de 69 ans.

Associated Press

Les autorités du Baseball majeur et les dirigeants des Cardinals de St. Louis ont annoncé le décès de Sutter vendredi sans toutefois en préciser la cause.

Selon les responsables du Temple de la renommée du Baseball majeur, Sutter a rendu l’âme jeudi à Cartersville, en Géorgie.

Sutter, un lanceur droitier, est considéré comme l’un des premiers artilleurs à faire usage de la balle fronde.

Il a lancé pendant 12 saisons dans les ligues majeures, a été nommé six fois au match des étoiles et a sauvegardé 300 victoires pendant sa carrière.

PHOTO SCOTT DINE, ASSOCIATED PRESS Bruce Sutter en 1981 alors qu’il jouait pour les Cardinals de St. Louis.

Le commissaire du Baseball majeur, Rob Manfred, s’est dit « profondément attristé » par la nouvelle.

« Bruce a été le premier lanceur à être intronisé au Temple de la renommée sans commencer un seul match, et il a été l’une des figures-clés qui ont préfiguré l’évolution de l’utilisation des releveurs », a déclaré Manfred dans un communiqué.

« Bruce restera dans les mémoires comme l’un des meilleurs lanceurs de l’histoire de deux de nos concessions les plus historiques », a-t-il ajouté.

Sutter a fait ses débuts dans les ligues majeures avec les Cubs de Chicago en 1976. En 1979, il a remporté le trophée Cy Young dans la Ligue nationale au terme d’une saison où il a accumulé 37 sauvetages, affiché une moyenne de points mérités de 2,22 et accumulé 110 retraits sur des prises.

Il s’est joint aux Cardinals de St. Louis, organisation avec laquelle il a joué de 1981 à 1984. En 1982, il a contribué à la conquête de la Série mondiale par les Cardinals et mis fin au septième match contre les Brewers de Milwaukee avec un retrait sur trois prises.

Sutter a inscrit le 300e et dernier sauvetage de sa carrière dans l’uniforme des Braves d’Atlanta en 1988. Il a été intronisé au Temple de la renommée du Baseball majeur en 2006.

« Bruce a été un favori des amateurs pendant ses années à St. Louis et durant les années qui ont suivi, et on se souviendra toujours de lui pour son sauvetage décisif lors de la Série mondiale de 1982 et pour sa balle fronde, qui a été sa marque de commerce », a déclaré Bill DeWitt fils, propriétaire et chef de la direction des Cardinals, dans un communiqué.

« Il a été un véritable pionnier dans le sport en changeant le rôle du releveur spécialiste des fins de matchs. »