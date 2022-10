(New York) Anthony Rizzo a cogné un circuit de deux points, mardi, alors que les Yankees de New York ont entamé le deuxième tour en s’imposant 4-1 devant les Guardians de Cleveland.

Ronald Blum Associated Press

Steven Kwan des Guardians a frappé un circuit en troisième, où Gerritt Cole a limité les dommages en retirant Andrés Giménez au bâton, avec les buts remplis.

« C’est possiblement la présence au bâton la plus importante du match », a conclu le gérant des Yankees, Aaron Boone.

Cole n’a permis que deux coureurs de plus, via un simple et un but sur balles.

Cole a retiré huit frappeurs sur des prises en six manches et un tiers.

Il s’agissait de son premier départ de séries dans le Bronx en carrière.

« Nous avons fait un très bon travail pour le forcer à lancer souvent en début de match, a noté le gérant des Guardians, Terry Francona. Et ensuite la quatrième manche a été expéditive et cela lui a permis de revenir dans la rencontre. »

Jonathan Loáisiga, Wandy Peralta et Clay Holmes n’ont alloué que deux coups sûrs pendant le reste du match.

Les champions de la section Est de l’Américaine ont donc bien amorcé les séries, après avoir été inactifs durant cinq jours.

Harrison Bader, qui a grandi non loin du Yankee Stadium, a créé l’égalité 1-1 avec un circuit en solo en troisième.

Bader a été acquis de St. Louis à la date limite des échanges.

Après un ballon-sacrifice de Jose Trevino en cinquième, Rizzo a soulevé la salle comble de 47 807 personnes avec un circuit de deux points en sixième, après un but sur balles à Aaron Judge.

Il y a six ans, Rizzo a saisi le dernier retrait du triomphe en sept matchs des Cubs de Chicago en Série mondiale, aux dépens de Cleveland.

Cal Quantrill a donné quatre points et trois buts sur balles en cinq manches.

Il avait un dossier de 11-0 à ses 17 derniers départs, n’ayant pas perdu depuis le 5 juillet.

La série va continuer jeudi. Les lanceurs partants seront alors Shane Bieber et Nestor Cortes.