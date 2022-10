(Saint-Louis) Un circuit de Bryce Harper a permis aux Phillies de rapidement prendre les devants et le club de Philadelphie a tenu le coup pour blanchir les Cardinals de St. Louis 2-0, samedi, accédant du même coup au prochain tour.

Dave Skretta Associated Press

Aaron Nola a été impérial au monticule. Il a limité les Cardinals à quatre coups sûrs en six manches et deux tiers de travail. Il a retiré six frappeurs sur des prises et a totalisé 101 lancers.

Après que Nola eut laissé sa place, Jose Alvarado a ensuite retiré Yadier Molina, bloquant un coureur au premier but. Seranthony Dominguez a retiré Paul Goldschmidt et Nolan Arenado pour se sortir d’une impasse avec deux coureurs sur les buts en huitième.

Goldschmidt et Arenado, deux des principaux prétendants au titre de joueur le plus utile de la Nationale, ont totalisé un seul coup sûr dans la série. Ils ont été retirés six fois sur des prises.

Les Cardinals ont finalement réussi à se débarrasser de Zach Eflin en neuvième, grâce à des simples consécutifs de Corey Dickerson et Molina. Toutefois, le partant — devenu releveur — a répondu en retirant Tommy Edman et a mis fin au match.

Ainsi, les Phillies ont remporté une première série depuis leur gain aux dépens des Reds de Cincinnati en 2010.

Au prochain tour, ils affronteront un adversaire familier, les Braves d’Atlanta, champions de la section Est de la Nationale. La série débutera mardi soir, à Atlanta.

Miles Mikolas a accordé deux points et deux coups sûrs pour les Cardinals en quatre manches et un tiers. Albert Pujols a réussi deux simples, dont un en huitième, à ce qui était probablement sa dernière présence à la plaque en carrière.

La foule de 48 515 personnes, la troisième plus grande de l’histoire du Busch Stadium, a tout fait pour tenter de maintenir en vie la saison de rêve de Pujols, Molina et des Cardinals. Cependant, leurs fans ont vu les champions de la section Centrale de la Nationale s’incliner au premier tour des séries pour une troisième année consécutive.