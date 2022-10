Emmanuel Clase et Austin Hedges des Guardians de Cleveland

PHOTO PHIL LONG, ASSOCIATED PRESS

(Cleveland) Les Guardians de Cleveland ont pris l’avance dans leur série de premier tour de la Ligue américaine grâce à une victoire de 2-1 sur les Rays de Tampa Bay vendredi après-midi au Progressive Field.

La Presse Canadienne

Tous les points du match ont été le résultat de circuits frappés en sixième manche.

Les Rays ont ouvert la marque avec une claque en solo de Jose Siri au champ centre droit après un retrait face au partant Shane Bieber.

Le troisième-but Jose Ramirez a riposté avec un circuit de deux points contre Shane McClanahan après un retrait. Amed Rosario, qui avait frappé un simple tout juste avant, l’a précédé au marbre.

La séquence a fait l’objet d’une révision vidéo, les Rays pensant que Rosario avait oublié de toucher au deuxième coussin. La reprise télévisée a montré que Rosario avait ralenti et touché au coussin. Après consultation, les officiels sur le terrain ont confirmé que les deux points des Guardians étaient valides.

« Rien ne me surprend, a dit Rosario, au sujet de l’opportunisme de Ramirez. Je trouve qu’il est le meilleur joueur du baseball. »

PHOTO DAVID DERMER, ASSOCIATED PRESS Shane Bieber des Guardians de Cleveland

Au monticule, Bieber a été solide pendant 7,2 manches. Il a concédé trois coups sûrs et un but sur balles et enregistré huit retraits sur des prises.

Peu expérimentés, les Guardians semblent avoir quand même de nombreux atouts.

Nous sommes de jeunes joueurs et c’est notre réalité. Je vous dirais que ça nous sert très bien jusqu’ici. Shane Bieber

Il a cédé sa place au stoppeur Emmanuel Clase après avoir donné un simple à Isaac Paredes.

Clase a étouffé la menace en forçant Siri à cogner une faible flèche à Ramirez avant de retirer les trois frappeurs des Rays dans l’ordre en neuvième manche.

De son côté, McClanahan a lancé pendant sept manches. Il a donné sept coups sûrs et aucun but sur balles. Il a obtenu cinq retraits sur des prises.

Garrett Cleavinger a accordé un coup sûr et retiré deux frappeurs au bâton en une manche de travail en relève.

Les deux équipes croiseront le fer samedi midi au Progressive Field. Les Rays devront inscrire une victoire pour forcer la tenue d’un match décisif, dimanche après-midi, dans cette série au meilleur de trois parties.