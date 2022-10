Dino Ebel (91) et Freddie Freeman (5) des Dodgers de Los Angeles.

Les Dodgers deviennent l’équipe la plus victorieuse depuis 116 ans

(Los Angeles) Trea Turner a cogné un circuit de trois points et les Dodgers de Los Angeles ont battu les Rockies du Colorado 6-1, mercredi, affichant ainsi le plus de victoires en une saison depuis plus de 100 ans, dans la Nationale.

Beth Harris Associated Press

Turner a brisé l’impasse en cinquième pour les champions de l’Ouest (111-51), victorieux le plus souvent depuis les Cubs de Chicago de 1906 (116-36), dans la Nationale.

Clayton Kershaw a disposé de neuf frappeurs au bâton, portant son total en carrière à 2807 retraits sur des prises.

Il a donné un point et un coup sûr en cinq manches, aidant les Dodgers à stopper une série de trois défaites.

Los Angeles a un laissez-passer jusqu’au deuxième tour, où le club sera confronté aux Mets de New York ou aux Padres de San Diego.

Cette série va débuter le 11 octobre, au Dodger Stadium.

Freddie Freeman des Dodgers est venu près de coiffer Jeff McNeil, des Mets, pour le titre de champion frappeur de la ligue.

Freeman avait besoin d’un match de 4 en 4 ; il est plutôt passé à un triple d’un carrousel.

Après un double et un circuit, il a été retiré sur un long ballon au champ centre, avant d’obtenir un simple.

Freeman a terminé à ,325, McNeil à ,326.

Freeman et Turner ont chacun produit 100 points en 2022.

Chez les Dodgers, c’était un premier doublé du genre depuis 2009 (Andre Ethier et Matt Kemp, avec 106 et 101).

L’assistance totale des Dodgers a été 3861 092 partisans, le deuxième plus haut total de leur histoire.

La marque a été établie en 2019, avec 3974 309 supporters.