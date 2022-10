(Baltimore) Alors que les Blue Jays de Toronto célébraient modestement leur victoire, les partisans des Orioles de Baltimore au Camden Yards n’en avaient pas assez de la saison rafraîchissante des leurs.

Noah Trister Associated Press

Ils ont réservé une salve d’applaudissements aux membres des Orioles, et ceux-ci ont finalement quitté l’abri des joueurs afin de saluer le geste.

« Je crois que ç’a été un moment très plaisant, mais surtout, merci à tous les partisans pour leur soutien cette année, a mentionné le gérant des Orioles, Brandon Hyde. Malheureusement, nous n’avons pas pu terminer avec une victoire. Nous apprécions qu’ils soient venus en grand nombre cette année, et nous savons qu’il y a une frénésie autour de cette équipe pour la suite des choses. »

Les Orioles ont baissé pavillon 5-1 lors du second match d’un programme double mercredi, mais ont remporté le premier duel 5-4 en venant de l’arrière. Ils ont terminé la campagne avec un dossier de 83-79 soit 31 victoires de plus que l’année précédente.

Les Blue Jays ont connu une légère amélioration — une victoire supplémentaire — et ont terminé avec une fiche de 92-70. Les Blue Jays peuvent désormais se concentrer sur leur série de premier tour.

À titre de la meilleure équipe repêchée de l’Américaine, les Blue Jays recevront les Mariners de Seattle dans une série d’un maximum de trois rencontres. Cette série de premier tour débutera vendredi.

Les rivaux joueront aussi samedi. S’il faut un troisième match, il aurait lieu dimanche.

Otto Lopez a produit deux points avec un simple décisif lors de la septième manche du deuxième match, mercredi, alors que Terrin Vavra a offert la victoire aux Orioles avec un circuit de trois points en huitième du premier duel.

Lopez a frappé trois coups sûrs lors de la première partie et deux lors de la seconde. Les deux formations n’ont pas hésité à faire des changements, un total de 49 joueurs ont foulé le terrain au courant du programme double.

George Springer, des Blue Jays, était le seul joueur de champ en santé ayant droit à une journée de congé.

« En ce qui concerne l’enclos des releveurs, tout s’est déroulé comme prévu, a admis le gérant par intérim des Blue Jays, John Schneider. Tout le monde est en santé. Somme toute, c’est une bonne journée. »

Alors que l’égalité persistait à 1-1 en septième, les Blue Jays ont réussi à mettre des coureurs au premier et au troisième but en raison d’une erreur du releveur Cionel Pérez. Après que Bradley Zimmer eut volé le deuxième but, le simple de Lopez a permis aux deux joueurs de croiser le marbre.

Zimmer a ajouté deux points avec un simple en huitième.

Yusei Kikuchi (6-7) a retiré les cinq frappeurs auxquels il a fait face et s’est fait décerner la victoire. La défaite est allée au dossier de Yennier Cano (1-1).

Lors du premier affrontement, les Orioles perdaient 4-0 après le sixième tour au bâton des Blue Jays.

Le premier circuit en carrière de Vavra, survenu en huitième, a permis aux Orioles d’inscrire trois points et de prendre les devants pour la première fois de la rencontre.

« C’est le genre de moments auxquels on pense quand on grandit, a lancé Vavra. De pouvoir le faire dans un grand moment, c’était plutôt plaisant et c’est quelque chose dont je me souviendrai toujours. »

Gabriel Moreno des Jays a lui aussi frappé un premier circuit dans les grandes ligues — une claque de trois points, en sixième. Dans la défaite, Mitch White (0-5) a donné cinq points et sept coups sûrs en quatre manches.

Le gain est allé à DL Hall (1-1), le sauvetage à Bryan Baker.