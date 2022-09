Démolir le vieux Colisée et le remplacer par un nouveau stade de baseball pourrait être une option considérée par la Ville de Québec dans les prochains mois dans l’analyse du dossier entourant l’avenir du stade Canac, dont les signes de vieillissement avancés sont connus depuis longtemps. Le « besoin d’amour » est criant selon ses locataires, les Capitales de Québec.

MIKAËL LALANCETTE Le Soleil

CARL TARDIF Le Soleil

ÉMILIE PELLETIER Le Soleil

Interrogé sur les différents scénarios, dont celui de la construction d’un nouveau stade, le conseiller indépendant et membre associé du comité exécutif de la Ville de Québec en tant que responsable des loisirs et des sports, Jean-François Gosselin, a indiqué à TVA Québec que toutes les options étaient sur la table. « Au moment où on se parle présentement, c’est certain que la porte est ouverte, il n’y a aucune porte de fermée », a-t-il dit.