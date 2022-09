(St. Petersburg) Alek Manoah n’a donné aucun point pendant sept manches, Whit Merrifield a cogné un circuit de trois points et les Blue Jays de Toronto ont battu les Rays de Tampa Bay 3-1, samedi soir.

Mark Didtler Associated Press

Les Blue Jays ont repris l’exclusivité du premier rang des équipes repêchées de l’Américaine, un match devant les Rays.

Manoah (15-7) a éparpillé quatre coups sûrs et deux buts sur balles en plus de retirer huit adversaires sur des prises. Le droitier s’est sorti d’une situation difficile en sixième manche, alors qu’il n’y avait qu’un retrait et deux coureurs sur les sentiers, lorsqu’il a passé Randy Arozarena dans la mitaine et qu’il a forcé David Peralta à cogner une chandelle.

Jordan Romano a remplacé Tim Mayza après deux retraits et deux coureurs sur les buts en huitième manche. Il a accordé un simple d’un point à Harold Ramirez, mais il a mis fin à la menace en retirant Manuel Margot au bâton. Romano a fermé les livres pour obtenir un 35e sauvetage en 41 occasions.

Le partant des Rays, Drew Rasmussen (10-7), a permis un point, trois coups sûrs et deux buts sur balles en six manches et un tiers de travail. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises.

Les deux équipes ont totalisé 31 points, dont 20 par les Rays, lors des deux premiers duels de cette série, tous deux remportés par la troupe de la Floride.

Arozarena a réussi le premier coup sûr des Rays aux dépens de Manoah lorsqu’il a claqué un double en quatrième manche. Il est devenu le premier joueur de l’histoire des Rays et le 20e joueur de l’histoire des Majeures à récolter 40 doubles, 20 circuits et 30 buts volés au cours d’une même saison.

Teoscar Hernández a mis fin à la soirée de travail de Rasmussen a frappant un double en septième manche. Brooks Raley s’est amené au monticule et après un but sur balles à Danny Jansen, Merrifield a procuré une avance de 3-0 aux Blue Jays grâce à son 10e circuit de la campagne.

Merrifield avait cogné deux longues balles, jeudi, dans un revers de 10-5 aux mains des Rays.

Alejandro Kirk a amorcé la deuxième manche avec un simple avant que Rasmussen retire 12 frappeurs consécutifs, jusqu’à ce que Merrifield obtienne un double en sixième.