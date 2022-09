(Toronto) Vladimir Guerrero fils a cogné un 100e circuit en carrière, mercredi, aidant les Blue Jays de Toronto à l’emporter 5-1 devant les Rays de Tampa Bay.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Guerrero a frappé une longue balle en solo en première manche. On a pu lui donner la balle, car elle était tombée dans l’enclos des Blue Jays. Guerrero compte la remettre à son père, membre du Temple de la renommée du baseball.

« Il va être très fier de moi, a dit le plus jeune Guerrero. Je crois que tout père le serait quand son fils accomplit quelque chose du genre. »

Guerrero a produit un autre point à l’aide d’un optionnel, en troisième manche.

Bo Bichette, Santiago Espinal et Raimel Tapia ont ajouté des simples d’un point pour les Jays, meneurs du trio de clubs qui atteindraient les séries sans être des champions de section, dans l’Américaine.

Toronto mène Seattle par un demi-match et Tampa Bay par un match et demi.

Bichette a produit 15 points à ses 10 derniers matchs, affichant durant cette période une moyenne au bâton de ,465.

Ross Stripling (8-4) a permis un point et trois coups sûrs en six manches et un tiers, disposant de quatre frappeurs sur des prises.

À sa sortie du match, il a été chaudement salué par la foule de 24 282 personnes.

Stripling travaillait habituellement en longue relève, mais il s’est joint à la rotation quand Hyun-Jin Ryu a dû mettre fin à sa saison, résultat d’une opération Tommy John.

Stripling en est à 21 départs cette saison.

« Je suis fier de comment j’ai réagi à l’opportunité qu’on m’a donnée, a dit Stripling. J’ai déjà vécu ça, mais là ça me semble plus particulier. Notre section est forte, nous voulons avoir une place en séries et le club avait beaucoup besoin de moi, après la blessure à Hyun-Jin. »

Adam Cimber, Yimi Garcia et Anthony Bass ont terminé le travail en relève.

Harold Ramirez a claqué un circuit dans une cause perdante.

Drew Rasmussen (10-5) a accordé quatre points et six coups sûrs en quatre manches.

Guerrero a cogné un 28e circuit cette année, mettant fin à une disette de 14 matchs sans coup de canon.

« Je ne m’en fais pas vraiment avec ce genre de choses (la disette), a dit Guerrero. La saison est longue et il y a beaucoup de hauts et de bas. Je donne tout à chaque match. »

Danny Jansen a frappé deux doubles ; après le deuxième il est venu marquer grâce au simple de Tapia, portant ainsi le score à 5-0, en sixième manche.

Jeudi, les lanceurs partants seront Shane McClanahan et Kevin Gausman, à compter de 15 h 07.