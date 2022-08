PHOTO STEVEN M. FALK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Philadelphie) Bryce Harper était de retour dans le rôle des frappeurs des Phillies de Philadelphie en vue du match de vendredi soir contre les Pirates de Pittsburgh, après une absence de 52 parties en raison d’une fracture du pouce gauche.

Associated Press

À sa première sortie depuis qu’il a été atteint par un lancer de Blake Snell, des Padres de San Diego, le 25 juin, Harper agissait à titre de frappeur désigné et occupait le quatrième rang dans l’alignement.

Au cœur d’une séquence de succès, les Phillies viennent de compléter un balayage d’une série de quatre matchs à domicile contre les Reds de Cincinnati.

Depuis le dernier match de Harper dans la formation, les Phillies présentent une fiche de 32-20. Ils ont amorcé la rencontre de vendredi au deuxième rang dans la course au quatrième as dans la Ligue nationale.

Nommé joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue nationale la saison dernière, Harper présente une moyenne au bâton de ,318 avec 15 circuits et 48 points produits en 64 rencontres en 2022.

Lors de deux matchs de remise en forme avec Lehigh Valley, le club-école des Phillies au niveau AAA mardi et mercredi, Harper a obtenu cinq coups sûrs en huit présences au bâton, incluant deux circuits et deux doubles. Il a également fait marquer six points.

Les Phillies avaient prévu garder Harper avec leur formation de niveau AAA jusqu’à samedi. Son retour dans les Ligues majeures a été avancé après qu’il eut cogné un double pour faire gagner son équipe mercredi soir.