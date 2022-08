(Arlington) Les Rangers du Texas ont congédié leur gérant Chris Woodward, lundi, alors que l’équipe est en voie de connaître une sixième saison perdante de suite et une quatrième depuis qu’il a pris les rênes.

Stephen Hawkins Associated Press

Ce congédiement survient deux jours avant que Woodward dirige un 500e match avec les Rangers. À son premier emploi comme gérant, il a montré un dossier de 211-287.

Woodward était sous contrat jusqu’à la fin de la prochaine saison et les Rangers détenaient une option pour la saison 2024.

L’instructeur au troisième coussin, Tony Beasley, a été nommé gérant par intérim et il dirigera son premier match lundi soir, contre les Athletics d’Oakland.

Les Rangers présentent une fiche de 53-61 à la suite d’une série victorieuse contre les Mariners de Seattle, mais à aucun moment cette saison, ils ont montré un dossier gagnant. La troupe du Texas a dépensé une somme record de 500 millions US pendant la saison morte, s’entendant pour 10 ans et 325 millions avec le joueur d’arrêt-court étoile Corey Seager et faisant signer un contrat de sept ans d’une valeur de 175 millions au joueur de deuxième but et lauréat du Gant d’Or Marcus Semien.

Les Rangers sont revenus à la barre de ,500 à la fin du mois de mai (24-24), mais ils ont ensuite perdu cinq de leurs six sorties, dont trois consécutives.