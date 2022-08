(Cincinnati) Aucun Canadien n’a participé à plus de matchs au baseball majeur que Joey Votto.

La Presse Canadienne

Le joueur de premier but des Reds de Cincinnati a pris part à la 1989e partie de sa carrière, dimanche, dans une victoire de 8-5 contre les Cubs de Chicago.

Ce faisant, il a effacé le record qui appartenait à l’ancien Expo Larry Walker, un joueur originaire de Maple Ridge, en Colombie-Britannique.

Des responsables du Temple de la renommée du baseball canadien ont présenté à Votto une plaque commémorant son tour de force après la rencontre.

Il s’agit du plus récent exploit de la part de Votto, qui domine tous les joueurs canadiens pour le nombre de présences au bâton, de visites au marbre, de buts sur balles reçus et pour le nombre de sélections au match des étoiles (six).

Votto demeure sous contrat en vue de la prochaine saison (avec une clause optionnelle à la discrétion de l’équipe en 2024). Ça devrait donner une opportunité au Torontois de 38 ans de s’approcher et peut-être même effacer les records pour le nombre de doubles (471) et de coups sûrs (2160) par un joueur canadien, qui appartiennent tous deux à Walker.

À l’heure actuelle, Votto totalise 453 doubles et 2093 coups sûrs.

Votto en est à sa 16e campagne avec les Reds. Il a mené la Ligue nationale en sept occasions pour la moyenne de présence sur les buts, cinq fois pour le nombre de buts sur balles soutirés et il a affiché une moyenne au bâton supérieure à ,300 lors de huit saisons complètes.

En 2021, il a frappé 36 circuits et atteint trois plateaux significatifs en carrière lorsqu’il a obtenu son 2000e coup sûr, son 300e circuit et son 1000e point produit.