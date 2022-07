(Los Angeles) Le voltigeur des Nationals de Washington Juan Soto a remporté le concours de circuits du Baseball majeur, lundi soir, au Dodger Stadium.

Associated Press

Soto, qui participait à cette compétition pour une deuxième fois en carrière, a eu raison du voltigeur des Mariners de Seattle Julio Rodriguez par la marque de 19-18.

Soto a réussi neuf circuits dans la dernière de deux minutes allouées en finale. Il en a ajouté quatre dans le temps additionnel, obtenant la longue balle victorieuse alors qu’il restait 19 secondes à écouler.

« C’est extraordinaire, mais aussi épuisant, a indiqué Soto. J’ai simplement tenté de me concentrer à bien frapper les balles parce que je sais que j’ai de la puissance. »

Soto, la quatrième tête de série de l’évènement, est le deuxième joueur de l’histoire des Nationals à remporter le concours de circuits. Bryce Harper avait réussi l’exploit en 2018, à Washington.

Âgé de 23 ans, Soto a cogné un total de 53 circuits pendant la compétition, battant chacun de ses trois adversaires par une longue balle.

Soto est passé en finale après avoir battu le vétéran de 42 ans des Cardinals de St. Louis – et favori sentimental – Albert Pujols par la marque de 16-15. Il avait également eu raison du joueur des Guardians de Cleveland José Ramírez par un pointage de 18-17 lors de première confrontation.

Soto a empoché une somme d’un million US pour sa victoire et il a ajouté un autre fait saillant à son palmarès avec les Nationals, alors que son passage avec l’équipe pourrait tirer à sa fin. Le média The Athletic a rapporté pendant le week-end que Soto avait refusé un contrat de 15 ans d’une valeur de 440 millions pour rester à Washington et il pourrait être échangé avant la fin de mois.

« En ce moment, je ne pense même pas à ça, a-t-il insisté, soulevant le trophée au-dessus de sa tête. Je suis un champion et je serai un champion pour les Nationals. »

Rodriguez en a mis plein la vue lors des deux premières rondes et il a empêché le joueur de premier but des Mets de New York Pete Alonso de devenir le premier joueur de l’histoire à gagner le concours de circuits trois fois de suite.

Âgé de 21 ans, Rodriguez a défait Alonso 31-23 lors des demi-finales. Lors de la première ronde, la recrue des Mariners avait triomphé 32-23 aux dépens de l’ancien des Dodgers de Los Angeles Corey Seager.

Seulement quatre joueurs avaient réussi à frapper au moins 30 circuits lors d’une ronde pendant cette compétition, mais Rodriguez l’a fait deux fois pour terminer sa soirée de travail avec 81 longues balles.

Ses 32 circuits face à Seager constituaient le deuxième plus haut total de l’histoire de la compétition lors de la première ronde.

Pujols a surpris la première tête de série Kyle Schwarber lors de la première ronde, ayant besoin de la prolongation pour l’emporter 20-19. Le Dominicain ne devait toutefois pas être déçu d’avoir raté la finale, alors qu’il est une des idoles de ses compatriotes Soto et Rodriguez.