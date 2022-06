(Minneapolis) Le receveur Gary Sanchez et les Twins du Minnesota se sont entendus sur les termes d’un pacte d’un an et neuf millions US, jeudi, évitant ainsi une audience en arbitrage salarial qui aurait eu lieu la semaine prochaine.

Associated Press

Ce pacte a permis de trancher la pomme en deux : lors de la dernière rencontre entre les deux parties le 22 mars, Sanchez exigeait 9,5 millions, tandis que les Twins voulaient lui offrir 8,5 millions. Une audience en arbitrage devait avoir lieu mardi prochain.

Sanchez frappait pour une moyenne de ,204 avec 23 circuits et 54 points produits la saison dernière avec les Yankees de New York — ses statistiques étaient en chute libre au cours des deux dernières campagnes.

Sanchez, qui est âgé de 29 ans, a été échangé aux Twins le 13 mars en compagnie du joueur d’avant-champ Gio Urshela, en retour du joueur étoile de troisième but Josh Donaldson, de l’arrêt-court Isiah Kiner-Falefa et du receveur Ben Rortvedt. Sanchez a entamé la journée de jeudi avec une moyenne de ,224, sept circuits et 27 points produits.

Jacob Stallings, des Marlins de Miami, est le dernier receveur qui peut encore obtenir une audience en arbitrage salarial dans les Ligues majeures.