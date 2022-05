(New York) L’artilleur des Mets Max Scherzer ratera de six à huit semaines d’activités en raison d’une élongation musculaire à l’oblique du flanc gauche, un autre coup dur pour la rotation new-yorkaise qui est déjà privée de l’as Jacob deGrom.

Ronald Blum Associated Press

Scherzer, lauréat de trois trophées Cy-Young en carrière, s’est soumis à un test d’imagerie par résonance magnétique jeudi, au lendemain d’une sortie écourtée à six manches contre les Cardinals de St. Louis en raison d’un « pincement » ressenti dans le flanc gauche.

Les Mets ont précisé que le test avait permis de détecter une élongation « modérée à sévère ».

Le droitier âgé de 37 ans présente une fiche de 5-1 avec une moyenne de points mérités de 2,54 en huit départs, après avoir ratifié un contrat de trois ans et 130 millions US avec les Mets. Scherzer, qui a pris part à huit matchs des étoiles en carrière, a retiré 59 frappeurs sur des prises et concédé 11 buts sur balles en 49 manches et deux tiers de travail au monticule.

Les Mets ont commencé la journée de jeudi avec un coussin de six matchs en tête de la section Est de la Ligue nationale.