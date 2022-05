Photo Mark J. Terrill, archives Associated Press

(Philadelphie) Le frappeur de puissance des Phillies de Philadelphie Bryce Harper a raté un quatrième match d’affilée jeudi, alors qu’il récupère toujours d’une injection de plaquettes sanguines dans le coude droit.

Associated Press

Harper avait déjà dit qu’il aimerait jouer au moins un des trois matchs contre les Padres de San Diego. Cependant, il ressent encore de la douleur à la suite de l’injection effectuée dimanche, et il n’a pas fait partie de la formation partante face aux Padres.

Le gérant Joe Girardi a déclaré qu’il gardera « les doigts croisés » afin qu’Harper puisse jouer vendredi contre les Dodgers de Los Angeles.

Le joueur par excellence de la Ligue nationale a reçu une injection puisqu’il a subi une légère déchirure au ligament collatéral ulnaire du coude avec lequel il lance la balle. En conséquence, les Phillies l’ont assigné au rôle de frappeur de choix. Il n’a pas joué au champ droit depuis le 16 avril, et continuera d’être frappeur de choix à son retour au jeu. De plus, il n’effectuera pas de relais pendant au moins six semaines.

Harper, qui est âgé de 29 ans, frappe pour une moyenne de ,305 avec neuf circuits, 14 doubles et 27 points produits. Il affiche aussi un coefficient de puissance de ,634.