(New York) Le trophée du championnat de la NBA a fait peau neuve, et la ligue a aussi donné de nouveaux noms aux trophées qui vont aux champions de l’Est et de l’Ouest.

La NBA a dévoilé jeudi un trophée Larry O’Brien légèrement repensé, où le ballon et le filet sont déplacés vers l’avant.

Le filet est aussi beaucoup plus visible et la base est maintenant ronde – deux disques l’un sur l’autre, le premier portant les noms des anciens clubs champions, le deuxième pour ceux qui vont triompher à partir de cette année.

On a aussi modifié le trophée Bill Russell (au joueur le plus utile de la finale), désormais entièrement plaqué or, comme le trophée O’Brien.

Quatre légendes du basket ont maintenant leur nom associé à de tels honneurs.

Le trophée des champions de l’Est a été nommé pour Bob Cousy, celui des champions de l’Ouest en l’honneur d’Oscar Robertson.

« Je fais partie de la famille de la NBA depuis 1950. Une de mes grandes joies à la retraite a été de regarder l’évolution du basketball, a dit Cousy. Il y a peu de plus grandes réalisations que de représenter votre partie de la ligue en finale. Je suis touché que la NBA m’ait accordé l’honneur d’être associé aux champions de l’Est pour les années à venir. »

Et pour la première fois, il y aura un joueur le plus utile en demi-finales du championnat.

Dans l’Est on va remettre le trophée Larry Bird, et dans l’Ouest le trophée Magic Johnson.

« Les finales d’association représentent le dernier obstacle avant la grande scène, la finale de la NBA, a déclaré Johnson. Je suis vraiment honoré que mon nom soit inscrit sur le trophée du joueur le plus utile de la finale de l’Ouest. »